¤«¤­É¹¤Îµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¡ª ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤â³Ú¤·¤á¤ë¤«¤­É¹Å¹6Áª

ここ1年ほどでオープンしたかき氷のお店をまとめて紹介します!

今が食べどき、夏のスイーツ

梅雨入りとともに、急激に暑くなった6月後半。これからの酷暑を乗り切るにはやっぱりかき氷ですね! ここ1年ほどで食べログマガジンにて紹介したかき氷のお店を、編集部がピックアップしました。暑くてバテそうな日は、冷たいかき氷で涼んでみては?

1. のんてぃ(神奈川・日本大通り)

すもも 写真:お店から

2024年4月、愛知県みよし市で多くのかき氷ファンを魅了していたかき氷専門店「のんてぃ」が、日本大通り駅から徒歩8分ほどの場所に移転オープン。季節ごとのフルーツをふんだんに使ったかき氷で、連日行列ができています。同店のかき氷の魅力は、口溶けのよいふわふわの氷と、店主の鈴木留美さんが厳選して仕入れる旬のフルーツを使用した手作りシロップ!

入店の際は、入り口にある用紙に記名して並ぶスタイルです。記名用紙は開店の1時間ほど前から店頭に置かれるそうなので、早めに行ってみると良いかも。

2. milet(東京・代々木公園)

季節のフルーツのかき氷 桃 写真:お店から

<店舗情報>◆のんてぃ住所 : 神奈川県横浜市中区山下町74-6 ロクマルビル 1FTEL : 045-900-0566

2024年4月、代々木公園駅から徒歩3分ほどの場所に間借り営業をしていた人気かき氷店「milet」が、「コーヒーとおにぎり PAMOJA 代々木公園店」内にオープンしました。

「季節のフルーツのかき氷」(ドリンクセット2,100円/単品1,600円。金額は仕入れ状況などにより変更あり)は、日本の四季にあわせて毎月メニューが変わります。その時期最も旬なフルーツを使用したかき氷は、身体も喜ぶフレッシュ感を味わえます。

3. 京冰菓 あてなるもの(京都河原町)

FRUITS M-sizeとS-size 写真:お店から

<店舗情報>◆milet住所 : 東京都渋谷区富ケ谷1⊶37⊶5TEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年5月、京都河原町駅と祇園四条駅から共に徒歩5分ほどの場所に、鴨川を眺めながら味わう大人のかき氷店「京冰菓 あてなるもの」がオープンしました。

氷は透明度の高い純氷を使用し、温度管理を徹底してフワッフワな仕上がりに。さっぱりと味わえる「FRUITS」は、香りが良く濃厚な味わいの瀬戸内の気候が育んだレモンや、みかん、ゆずを使用。トップにはドライオレンジが添えられ、見た目でも楽しませてくれる一品です。

4. 渋谷 これがかき氷(東京・渋谷)

生いちごみるく 撮影:食べログマガジン編集部

<店舗情報>◆京冰菓 あてなるもの住所 : 京都府京都市下京区和泉屋町162 ノーノーイエス京都店TEL : 050-5456-0581

2024年7月25日、渋谷駅に直結する商業施設「渋谷スクランブルスクエア」地下2階にかき氷専門店「渋谷 これがかき氷」がオープンしました。本店は、埼玉県川越市にある「川越 これがかき氷」(通称これかき)です。

おすすめの「生いちごみるく」(1,900円)は、徳島県鳴門市にあるフルーツガーデンやまがたの「うずしおベリー」と、フランス産「センガセンガナ」をブレンドした生シロップが絶品。トップには、旬のいちごと特製練乳エスプーマがのっています。渋谷駅直結という好立地も相まって、大人気店の味を気軽に楽しめます。お仕事帰りや休日のお出かけの合間にサクッと立ち寄れるのがうれしいですね。

5. くろぎ甘味研究所(東京・大門)

すだチーズ 写真:お店より

<店舗情報>◆渋谷 これがかき氷住所 : 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア B2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年9月1日、都営地下鉄大門駅A6出口から徒歩約3分のところに、かき氷の専門店「くろぎ甘味研究所」がオープンしました。

徳島県産のすだち果汁を使った爽やかな甘さの蜜に、香り高いすだち寒天と深い味わいのチーズクリームを添えた「すだチーズ」(イートイン3,200円、テイクアウト2,400円)。柑橘のスッキリした香りとチーズの濃厚さが合わさり、チーズケーキのような味わいが生まれます。イートインはドリンク付き。水出しコーヒーか抹茶から選べます。

6. 果実と氷 岩澤 麻布十番本店(東京・麻布十番)

生いちご 1,800円 写真:お店から

<店舗情報>◆くろぎ甘味研究所住所 : 東京都港区芝公園1-7-16 GRANDLUXE SIBADAIMON 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年11月16日、麻布十番にオープンした「果実と氷 岩澤 麻布十番本店」。全国から取り寄せた新鮮な果物と、果実を堪能できるふわふわのかき氷を味わえます。

練乳は使わず、自家製ミルクを使っているのが特徴です。甘さ控えめの生クリームをエスプーマにしてかき氷にかけ、果実のおいしさを引き立てています。「生いちご」はいちごソースとミルクエスプーマ、自家製ミルクがかかっていて、果肉の甘みを感じながらも後味はすっきり。予約して行くのがおすすめです。

<店舗情報>◆果実と氷 岩澤 麻布十番本店住所 : 東京都港区麻布十番2-21-9 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格は税込

文:食べログマガジン編集部

