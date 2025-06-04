兵庫県斎藤元彦知事は6月3日に開幕した県議会で、元県幹部の個人情報が複数のルートから漏えいしたことを陳謝し、自身の給与をカットすると表明した。これで幕引きを図りたいと考える斎藤知事に対し、漏えいの“実行者”である元側近・井ノ本知明元総務部長は「知事に指示されてやった」と主張し、自分への懲戒処分は不当だとして徹底抗戦する構えだ。井ノ本氏の“反撃”はこれから本格化するとみられる。  〈画像あ