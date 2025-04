人為的な気候変動により極端な高温や異常気象が相次ぎ、地球がどんどん住むのに適さない星へと変貌しつつあることがよく叫ばれていますが、地球の長い歴史の中では火山の噴火による大規模な環境の変化などでたびたび大量絶滅が起きています。教育系YouTubeチャンネルのKurzgesagtが、地球が最も過酷だったいくつかの時代をアニメーションで体験できる動画を公開しました。Your Time Machine Broke - At The Worst Time In History