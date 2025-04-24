¿Í°ÙÅª¤Êµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ê¶ËÃ¼¤Ê¹â²¹¤ä°Û¾ïµ¤¾Ý¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÃÏµå¤¬¤É¤ó¤É¤ó½»¤à¤Î¤ËÅ¬¤µ¤Ê¤¤À±¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¶«¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏµå¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤Ï²Ð»³¤ÎÊ®²Ð¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê´Ä¶­¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓÂçÎÌÀäÌÇ¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶µ°é·ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎKurzgesagt¤¬¡¢ÃÏµå¤¬ºÇ¤â²á¹ó¤À¤Ã¤¿¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î»þÂå¤ò¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤­¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Your Time Machine Broke - At The Worst Time In History