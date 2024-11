ライブイベント『REDLINE』の終幕に寄せた楽曲「REDLINE DREAM BAND」が、12月6日にリリースされる。 (関連:HEY-SMITH、The BONEZ、SHADOWSの熱い想い交差した夜フルキャパで挑んだ『REDLINE ALL THE FUTURE』) 2024年12月に開催する『REDLINE ALL THE FINAL』を以て終幕する『REDLINE』。今回の楽曲は、SiMのMAHが中心となり、ラウドロック、パンク、メロディックシーンを支えてきた第一線のバンドたちが