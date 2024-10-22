BTSのJIN（ジン）が11月15日にリリースするソロアルバム『Happy』のコンセプトフォト「Navigate」バージョンがBTSの公式SNSに公開された。 【写真】金髪×ピンクガウンで見せるBTSジンの柔らかな魅力 他 ■BTSジンの新たな魅力！『Happy』のコンセプトフォト「Navigate」バージョン公開 先に公開された「Journey」バージョンでは茶髪、「Imagine」バージョンでは黒髪と、コンセプトごとに異なる