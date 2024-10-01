〈新CM「夜味って何?」編を同日から公開、朝食から夕食･夜食での利用訴求〉日本ハムは10月1日から、「シャウエッセン」シリーズの5年ぶりの新味となる「シャウエッセン 夜味」を期間限定で発売した。シャウエッセンの食シーンは、朝食･昼食が全体の約80%を占めている。今回の「シャウエッセン 夜味」は、濃厚スパイスな味わいを特長とした、「シャウエッセン」初の“夕食”向け商品。一番のおすすめ調理方法は、これまで推奨してき