台風第１３号は、南大東島の東南東約２１０キロを１時間におよそ３５キロの速さで北西へ進んでいます。 【写真を見る】台風13号最新の進路と勢力（ヘクトパスカル）情報気象庁発表 台風第１３号は、１４日０時には南大東島の東南東約２１０キロの北緯２５度２０分、東経１３３度１０分にあって、１時間におよそ３５キロの速さで北西へ進んでいます。 中心の気圧は９９２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メー