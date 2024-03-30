TBS系紀行クイズ番組「世界ふしぎ発見！レギュラー最終回3時間スペシャル！」（後7・00）が30日、最終回を迎え、歴代視聴率上位が発表された。1986年4月の放送開始から38年、特番を含めて1722回の放送でピリオドとなった。世界の歴史や建造物、文化など、日本人の感覚からは想像も付かない不思議を探して旅をする紀行番組。番組では、これまで170の国・地域を、ミステリーハンターと呼ばれるリポーターが旅してきた。最終回は