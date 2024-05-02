5月1日、フリーの望月理恵アナウンサー（52）が『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に出演。その美しさに、視聴者から驚愕の声が上がっている。今回のテーマは「危機管理能力が高い女」。望月アナが気にしているのは「コンプライアンス」だといい、その根底には「老害って思われたくない」という真意があると明かした。「同年代の子が若い子に向かってメイクを注意するんですよ。私の友達とかが。“その涙袋のメイク、いいと思