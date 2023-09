2023年8月30日、X(旧Twitter)が有料サブスクリプションサービス「X Premium(旧Twitter Blue)」の会員向けに「いいね」タブを非表示にできる機能を追加しました。X, formerly Twitter, is now letting paid users hide their likes | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2023/08/31/x-formerly-twitter-is-now-letting-paid-users-hide-their-likes/Elon Musk's X is letting paid users hide their likes | Mashablehttps://mashabl