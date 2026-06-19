Charles S. Cohen、Fortress Investment Groupに対する判決債務を完済





ニューヨーク, 2026年6月19日 /PRNewswire/ -- Cohen Brothers Realty Corporationは、開発業者兼起業家のCharles S. Cohen氏が、2年を超える訴訟を経て、Fortress Investment Groupが保有する判決債務の残高全額を支払ったと発表しました。Cohen Brothers Realty Corporationの法務顧問であるDavid López氏が報告しています。「Cohen氏がFortress判決債務について個人として負っていた支払義務は全額履行されたため、レシーバーが選任される懸念は、法の作用により解消され、争う実益がなくなりました。」

Cohen氏は20年以上にわたってFortressの顧客であり、両者が成立させた数多くの融資取引は、20年以上にわたり双方に経済的利益をもたらしました。2024年1月、Cohen Brothersが、Cohen氏の支配下にある借入主体に対する融資延長について、Fortressが約束を反故にしたと主張したことで、両者の関係は悪化しました。その後、融資元本に関するCohen氏の個人保証について、Fortressに有利な判決が下されました。

López氏は、次のように述べています。「Charles Cohen氏は、常に個人としての義務を誠実に果たしてきました。Fortressに関する判決債務の未払い残高の完済は、Cohen氏の誠実さにかなうものであり、同氏の誠実な実業家としての人柄を裏付けています。」

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（日本語リリース：クライアント提供）

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