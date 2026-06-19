【ホテルグランヴィア大阪】大阪の地元ブルワリーとホテルがつながる、真夏の夜のビールイベント「大阪クラフトビールナイトピクニック2026」を開催

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

ホテルグランヴィア大阪（大阪市北区梅田3-1-1：総支配人 阿部信治）では、大阪のクラフトビール醸造所と連携し、個性豊かなビールとホテルシェフ特製の料理を楽しめるイベント「大阪クラフトビールナイトピクニック2026」を2026年8月19日（水）に開催いたします。

「大阪クラフトビールナイトピクニック2026」イメージ

約2年ぶりの開催となる本イベントでは、大阪の5つのクラフトビール醸造所が手掛ける全15種類の樽生クラフトビールをご提供いたします。ビールを飲み比べながら個性を味わい、醸造所の方との交流もお楽しみいただけます。

お料理は、野外のイベントでは味わえないような特別メニューを多数ご用意します。「黒毛和牛サーロインの鉄板焼 にんにく醤油添え」や「なにわポークの柔らか黒ビール煮込み」、「蒸し鮑の変わり揚げ」など、ビールとの相性を考えたホテルクオリティの料理をご堪能ください。

さらに、前回もご好評をいただいたオオヌキタクト氏によるDJショーも開催します。会場内で間近にDJパフォーマンスを楽しみながら、クラフトビールとホテルシェフの料理を片手に、夏の夜を盛り上げます。

天候や暑さを気にせず、涼しく快適なホテル館内でゆったりとお過ごしください。

詳細・ご予約はこちら :https://www.granvia-osaka.jp/event/000238

詳細は以下の通りです。（表示料金には消費税が含まれております。）

■大阪クラフトビールナイトピクニック2026 概要

開催日時：2026年8月19日（水）18：00～20：30 ※最終入場 20：00

開催場所：ホテルグランヴィア大阪 20階宴会場

料金：お1人様 8,500円 ※JRホテルメンバーズ・WESTER会員特別価格 8,000円

（前菜＋グランヴィアチケット10枚付き）

概要：会場内を自由に回遊しながらお好みのドリンクや料理を「グランヴィアチケット」と交換いただく完全チケット制です。

※「グランヴィアチケット」は1枚600円で追加購入できます。

協力：大阪ブルワーズアソシエーション

【本イベントのおすすめポイント】

1．バラエティ豊かな味わいを楽しめる♪大阪のクラフトビール全15種類！

5つのクラフトビール醸造所が各3種類の樽生ビールをご用意します。

ブルワリーごとの3種類「飲み比べセット」もおすすめです。

［参加クラフトビール醸造所］（五十音順）

１.船場ビール工場：https://sembabeer.com/

２.道明寺麦酒：https://domyojibakushu.com/

３.万里春醸造：https://banrinoharu.jp/

４.日々一泡ブルワリー：https://www.dailyservice.co.jp/craftbeer/

５.ブリューパブスタンダード：https://brewpub.co.jp/

2．野外イベントでは味わえない！ホテルシェフが手掛けるビールに合うお料理を多数ご用意！

なにわポークの柔らか黒ビール煮込み国産牛100％の手作りチーズバーガー

黒毛和牛サーロインの鉄板焼 にんにく醤油添え／なにわポークの柔らか黒ビール煮込み／蒸し鮑の変わり揚げ／国産牛100％の手作りチーズバーガー／黒豆枝豆と有頭海老のガーリックシュリンプ風／スペイン産雛鳥の骨付きチキンフリット／蝦夷鮑と茸の炙り焼き ブルゴーニュ風 など

3．音楽で会場を盛り上げる！ DJショーを間近で楽しめる

オオヌキタクト氏

前回もご好評をいただいた、オオヌキタクト氏によるDJショーは18：30頃の開始を予定しております。

美味しいビールと料理を片手に、DJセレクトの音楽で楽しいひとときをお過ごしください。

4．真夏の夜でも涼しく快適！ホテル館内で楽しむナイトピクニック

会場はホテルグランヴィア大阪の20階宴会場。

天候や暑さを気にせず、涼しく快適なホテル館内で、クラフトビールイベントならではの開放的な雰囲気をお楽しみいただけます。

■イベント後はお部屋でゆっくり。先着5組限定でイベントチケット付き宿泊プランも販売

「大阪クラフトビールナイトピクニック」を楽しんだ後は、移動を気にせずそのままホテルステイへ。

イベントチケットは本プラン限定で500円OFF。さらに、お部屋の冷蔵庫にはクラフトビールを1本ご用意いたします。

スタンダードツインルーム

料金：カジュアルツインルーム 2名1室利用時 お1人様17,000円～

スタンダードツインルーム 2名1室利用時 お1人様19,500円～

※朝食のご利用はお1人様4,100円で追加可能です。

宿泊日：2026年8月19日（水）

予約開始：2026年6月25日（木）10：00

ご予約はこちら :https://www.granvia-osaka.jp/stay/packages/000181

JR西日本ホテルズは、持続可能な開発目標（SDGs）を持ち、地域と共に、お客様一人ひとりの豊かな人生を広げます。今回ご案内の取り組みは、SDGs 目標の11番、17番に貢献するものと考えています。

■ホテルグランヴィア大阪について（https://www.granvia-osaka.jp/(https://www.granvia-osaka.jp/)）ホテルグランヴィア大阪

西日本最大の乗降客数を誇るJR大阪駅に直結する「ホテルグランヴィア大阪」は、大阪の中心地 梅田・キタエリアに位置し、再開発が進む「うめきた」にも近く、アクセス便利な立地を誇るシティホテルです。

ホテル最上階の専用ラウンジを備えた「グランヴィアフロア」には、駅ウエとは思えない、落ち着きのある上質な客室も備えています。

また、ホテル内には、フレンチ・鉄板焼・日本料理のレストランをはじめ、ラウンジ・カフェ・バーもあり、数々のコンクールでの受賞歴があるシェフ・パティシエが作るランチ・ディナーやスイーツは、高い評価をいただいております。

会議やセミナー、展示会・各種パーティにもご利用いただける大小の宴会場も備え、観光旅行だけでなく、ビジネスでも安心して便利にご利用いただけるホスピタリティーと設備でお迎えいたします。

■JR西日本ホテルズについて（https://jrwest-hotels.jp/(https://jrwest-hotels.jp/)）

JR西日本ホテルズは、JR西日本グループとして、現在5ブランド、13ホテル（4,422室）を展開するホテルグループです。上質な旅の基点として、京都、岡山、広島など新幹線およびターミナル駅直結の安心感を基盤に、地域と共にお客様を魅了する「ホテルグランヴィア」、スマートな旅の基点として、京都、大阪、尼崎、富山駅への抜群のアクセスと先進的なサービスを提供する「ホテルヴィスキオ」、初代大阪駅の地に建ち、唯一無二の駅と鉄道の記憶を旅する「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」、創業1909年、時空を紡ぎ、今なおノスタルジックな世界観を提供する「奈良ホテル」、地域と旅人の縁をつなぎ、時間を忘れ夢中になれる空間があふれる「梅小路ポテル京都」。

「駅」から始まり誠実に積み重ねてきた信頼を発展させ、地域と共に、お客様一人ひとりの豊かな人生を広げ、これからも、世界に誇れるサービス水準をめざし、旅と食の魅力、人々の繋がりを創り続けます。

※ホームページのURLが変更になりました。

JR西日本ホテルズが加盟する会員プログラムについて

JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは対象施設にてご利用いただけます。

詳しくは下記のURLよりご覧ください。

■JRホテルメンバーズ：https://www.jrhotel-m.jp/app/

■WESTERポイント：https://wester.jr-odekake.net/wester_app/

■宴会場とレストランの空き状況がWEBでご確認いただけるようになりました

■レストラン：空席状況のご確認、当日のWEB予約が可能です。

レストラン空席情報はこちら :https://www.hotels.westjr.co.jp/restaurant-reservation/?rest=g-osaka#rest_serch_form

■宴会場：ご希望日・形式・ご利用人数の入力で3カ月先までご確認いただけます。

宴会場空室状況はこちら :https://banquet-reservation.ibv.jp/granvia-osaka/