来場者様限定！無料トライアルをご用意──売り場可視化サービス「リテールトラッカー」、マーケティングWeek 夏2026に初出展
株式会社マーケティングアプリケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：竹中 司）は、2026年6月24日（水）～6月26日（金）に東京ビッグサイトで開催される日本最大級のマーケティングの展示会「マーケティングWeek 夏2026」に初出展します。
本展示会では当社の売り場可視化サービス『リテールトラッカー』のサービス内容を店舗の模擬棚や実際の調査サンプルレポートを交えながらご紹介します。データの取得過程、実際に取得できるデータの中身、これまでの調査サンプルレポートを目の前でご覧いただけるブースです。
ブースで体感いただけること
- 実物の模擬棚を設置：『リテールトラッカー』で取得できるデータが、実際にどのようなものかをその場でご確認いただけます。
- 調査サンプルレポートの展示：これまでに実施した調査の実例を通じて、活用イメージをつかんでいただけます。
- ヒアリングを基にした最適な提案：これまで20万件を超えるデータ取得のノウハウを活用し、展示ブースでお話いただいた事業課題に対して最適なご提案をします。
- 20名様限定無料トライアル：ヒアリングを基に、ご指定の300店舗の棚画像を収集・解析し、ターゲットブランドの「フェイス数」や「販促物の設置状況」をまとめたレポートを後日無料で差し上げます。
店頭販促、棚割り企画に関わる課題がスピーディーかつ、安価にデータで可視化される手ごたえをぜひブースで体感してください。
展示会概要
展示会名称 ： マーケティングWeek 夏2026
参加方法 ： 事前登録制（参加費：無料）
会場 ： 東京ビッグサイト 西ホール
開催方法 ： リアル開催（会場のみでの開催）
住所 ： 東京都江東区有明3-11-1
主催 ： RX Japan 合同会社
売り場可視化サービス『リテールトラッカー』の特長
『リテールトラッカー』は、従来のラウンダー調査の課題をクリアし、低コストかつ高頻度な店頭状況の把握を実現するサービスです。
- 最短3日のスピード対応：変化の激しい店頭状況を、タイムラグなく迅速に可視化します。
- 最大約5,000店舗規模に対応：全国規模の展開にも対応し、広範囲なデータを一括取得可能です。
- 従来ラウンダーの最大-70％の低コスト：コストを大幅に抑えることで、高頻度な定期運用を可能にします。
「店頭アンケート」で消費者の本音も同時取得：棚の撮影だけでなく、実際に来店しているショッパーへのアンケート調査を組み合わせることで、「なぜその商品が選ばれたのか」「販促物がどう映ったか」といったリアルな購買心理（ショッパーインサイト）まで把握できます。
会社概要
会社名：株式会社マーケティングアプリケーションズ
所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27-5 リンクスクエア新宿 16階
代表取締役：竹中 司
設立：2022年5月26日
資本金：1億円
事業内容：マーケティングリサーチプラットフォーム、データマネジメントツール／ソフトウェア、システムソリューション
URL：https://mkt-apps.com/
お問い合わせ先
リテールトラッカー：ラウンダー調査（店頭の棚割りの可視化）、ミステリーショッパーなどの店舗訪問型の調査に関するお問い合わせは、以下よりお願いいたします。
株式会社マーケティングアプリケーションズ
サービス担当者：折本/藤塚
E-mail：rounder@mkt-apps.com