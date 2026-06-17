来場者様限定！無料トライアルをご用意──売り場可視化サービス「リテールトラッカー」、マーケティングWeek 夏2026に初出展

株式会社マーケティングアプリケーションズ

株式会社マーケティングアプリケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：竹中 司）は、2026年6月24日（水）～6月26日（金）に東京ビッグサイトで開催される日本最大級のマーケティングの展示会「マーケティングWeek 夏2026」に初出展します。

本展示会では当社の売り場可視化サービス『リテールトラッカー』のサービス内容を店舗の模擬棚や実際の調査サンプルレポートを交えながらご紹介します。データの取得過程、実際に取得できるデータの中身、これまでの調査サンプルレポートを目の前でご覧いただけるブースです。

ブースで体感いただけること

- 実物の模擬棚を設置：『リテールトラッカー』で取得できるデータが、実際にどのようなものかをその場でご確認いただけます。- 調査サンプルレポートの展示：これまでに実施した調査の実例を通じて、活用イメージをつかんでいただけます。- ヒアリングを基にした最適な提案：これまで20万件を超えるデータ取得のノウハウを活用し、展示ブースでお話いただいた事業課題に対して最適なご提案をします。- 20名様限定無料トライアル：ヒアリングを基に、ご指定の300店舗の棚画像を収集・解析し、ターゲットブランドの「フェイス数」や「販促物の設置状況」をまとめたレポートを後日無料で差し上げます。

店頭販促、棚割り企画に関わる課題がスピーディーかつ、安価にデータで可視化される手ごたえをぜひブースで体感してください。

展示会概要

展示会名称 ： マーケティングWeek 夏2026

参加方法 ： 事前登録制（参加費：無料）

会場 ： 東京ビッグサイト 西ホール

開催方法 ： リアル開催（会場のみでの開催）

住所 ： 東京都江東区有明3-11-1

主催 ： RX Japan 合同会社

売り場可視化サービス『リテールトラッカー』の特長

『リテールトラッカー』は、従来のラウンダー調査の課題をクリアし、低コストかつ高頻度な店頭状況の把握を実現するサービスです。

- 最短3日のスピード対応：変化の激しい店頭状況を、タイムラグなく迅速に可視化します。- 最大約5,000店舗規模に対応：全国規模の展開にも対応し、広範囲なデータを一括取得可能です。- 従来ラウンダーの最大-70％の低コスト：コストを大幅に抑えることで、高頻度な定期運用を可能にします。

「店頭アンケート」で消費者の本音も同時取得：棚の撮影だけでなく、実際に来店しているショッパーへのアンケート調査を組み合わせることで、「なぜその商品が選ばれたのか」「販促物がどう映ったか」といったリアルな購買心理（ショッパーインサイト）まで把握できます。

会社概要

会社名：株式会社マーケティングアプリケーションズ

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27-5 リンクスクエア新宿 16階

代表取締役：竹中 司

設立：2022年5月26日

資本金：1億円

事業内容：マーケティングリサーチプラットフォーム、データマネジメントツール／ソフトウェア、システムソリューション

URL：https://mkt-apps.com/

お問い合わせ先

リテールトラッカー：ラウンダー調査（店頭の棚割りの可視化）、ミステリーショッパーなどの店舗訪問型の調査に関するお問い合わせは、以下よりお願いいたします。

株式会社マーケティングアプリケーションズ

サービス担当者：折本/藤塚

E-mail：rounder@mkt-apps.com