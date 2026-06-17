AIツール×アウトソーシングで現場工数65％削減。HELP YOUとインゲージが次世代カスタマーサポート運用術を公開 【7月9日開催】

株式会社ニット

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU（ヘルプユー）」を運営する株式会社ニット（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：秋沢崇夫、以下ニット）は、フルリモート前提で創業し、現在は600名以上が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。

このたび、コミュニケーションプラットフォーム「Re:lation（リレーション）」を提供する株式会社インゲージ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：和田哲也、以下インゲージ）と共同で、令和8年7月9日（木）に無料オンラインセミナー「AIツール×アウトソーシングで現場工数65％削減！次世代のハイブリッドカスタマーサポート運用術」を開催します。

本セミナーでは、AI導入だけでは解決できないカスタマーサポート現場の課題に対し、AIツールとアウトソーシングを活用した効率的な運用体制の構築方法を解説します。

開催背景

次世代のハイブリッドカスタマーサポート運用術セミナー申し込みはこちら :https://help-you.me/seminar/202607_ai_outsourcing_customersupport/

企業のDX推進が進むなか、カスタマーサポート領域でもAIチャットボットや問い合わせ管理ツールなどの導入が加速しています。しかし、ツールを導入しただけでは業務改善につながらず、「運用ルールの整備が追いつかない」「問い合わせ対応が属人化している」「AIを活用したいが社内リソースが不足している」といった課題を抱える企業も少なくありません。

また、労働人口の減少や採用難が続くなか、限られた人員で顧客満足度を維持・向上させることは、多くの企業にとって重要な経営課題となっています。

こうした背景を受け、本セミナーでは、コミュニケーションプラットフォーム「Re:lation」を提供するインゲージと、オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU」を提供するニットが共同で登壇。テクノロジーと実務支援のプロが現場の最前線で培ったノウハウを掛け合わせ、「きれいごとで終わらせない、CS現場のリアルな解決策」を徹底解説します。

AIを導入して終わりではなく、現場で継続的に活用し成果につなげるためには何が必要なのか。実際の支援現場で培った知見をもとに、工数削減と顧客体験向上を両立するための具体的なアプローチを紹介します。

セミナーについて

▼セミナー概要

AIツール×アウトソーシングで現場工数65％削減！次世代のハイブリッドカスタマーサポート運用術

日時：2026年7月9日（木）14:00～15:00

会場：オンライン開催

※お申し込み後に参加URLをご案内します

参加費：無料

共催：株式会社インゲージ 、株式会社ニット

申し込みURL：https://help-you.me/seminar/202607_ai_outsourcing_customersupport/

▼セミナーの内容

・本ウェビナーについて

・効率とホスピタリティの両立！Re:lationで実現する「AI自動化×CX向上」

・AIを使いこなすための「土台」作りと小ロットBPO

・本音で語る現場のリアルと質疑応答

※セミナー内容・登壇者・スケジュール等は予告なく変更となる場合がございます。

▼こんな人におすすめ

・特定スタッフへの業務集中やマニュアル不足による属人化リスクを解消したい方

・対応ミスや遅延をなくし対応品質を高めて顧客満足度を向上させたい方

・AIやツールを導入したが運用やナレッジ整備のリソース不足で悩んでいる方

登壇者

株式会社インゲージ 事業推進部 イベントマーケター 佐竹 彩華氏株式会社インゲージ 事業推進部 イベントマーケター 佐竹 彩華氏

テーマ：効率とホスピタリティの両立！Re:lationで実現する「AI自動化×CX向上」

サービス業にてキャリアをスタート。サービス品質が評価され、全国大会にて上位成績を収める。そののち、スタートアップの営業会社に未経験で入社。既存顧客との関係性構築、案件の運用・管理、チームマネジメントが評価され、スーパーバイザーとして活躍。インゲージに入社後は、問い合わせ対応の魅力を新規クライアント向けに伝える役割を担う。

株式会社ニット HELP YOU 営業責任者 藤原 昇平株式会社ニット HELP YOU 営業責任者 藤原 昇平

テーマ：AIを使いこなすための「土台」作りと小ロットBPO

通信、人材、製造の3業界で「0→1」の組織改革に従事し、人材サービス企業で経営企画部門の立ち上げと実務標準化を牽引。2024年株式会社ニットに入社。現在は同社のオンラインアウトソーシング「HELP YOU」の営業責任者として、バックオフィス部門の生産性向上を支援している。

株式会社インゲージ 会社概要

株式会社インゲージ

社名：株式会社インゲージ

代表者：代表取締役社長 和田 哲也

所在地：大阪府大阪市北区芝田一丁目14番8号

事業内容：クラウドサービスの開発・提供、コミュニケーションプラットフォーム「Re（リレーション）」の開発・提供

コーポレートサイト：https://ingage.co.jp/

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU（ヘルプユー）」とは

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU（ヘルプユー）」

さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務（人事、経理、営業事務、資料作成など）をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。

HELP YOUサービスサイト：https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト：https://va.help-you.me/

＜会社概要＞

会社名 ：株式会社ニット

代表者 ：代表取締役社長 秋沢 崇夫

本社所在地：東京都渋谷区神宮前一丁目11番11号 グリーンファンタジアビル407号室

設立 ：2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 ：オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU（ヘルプユー）」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。