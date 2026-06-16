大学広報・学生募集をテーマに、大学関係者向け勉強会を開催

リザプロ株式会社

リザプロ株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：孫 辰洋）は、KPMGコンサルティン

グ株式会社および早稲田大学デモクラシー創造研究所と、2026年6月29日（月）15時から早

稲田大学日本橋キャンパスで、大学関係者向けの大学広報・入試戦略勉強会をテーマに「世

代価値観の変化を起点にした 大学戦略 ～戦略設計と組織・機能変革の実践～」を開催いた

します。

従来、受験生の大学選びでは、偏差値、知名度、立地、伝統、就職率などの要素が重視され

てきました。しかしながら最近では、「自分に合う学びがあるか」「将来につながる環境が

あるか」「入学後の成長がイメージできるか」などの観点から、進学先大学を検討する受験

生が増える傾向にあります。

こうした変化の中で、大学の広報・入試募集の現場では、従来型の情報発信だけでは受験生

や保護者に大学の価値が十分に伝わりにくいという課題が生まれています。

今回開催する勉強会は、若者の価値観変容に関する調査結果、実際の進路選択事例、大学経

営・組織変革の視点をもとに、これからの時代に大学がどのように自らの価値を言語化し、

受験生に届けていくべきかについて様々な観点から学ぶことができます。

■勉強会の内容

1. 若者の価値観変容に関する調査結果の紹介

登壇：早稲田大学デモクラシー創造研究所 事務局長 島田 光喜 氏

少子化が進む中で、若者世代の価値観や進学先選択の前提は、どのように変化しているので

しょうか。

本セッションでは、若者の価値観変容に関する調査結果をもとに、18歳前後の世代に見ら

れる意識変化を読み解きます。

大学名や偏差値といった従来の判断軸に加え、何が受験生の意思決定に影響を与えているの

か。調査結果を踏まえながら、これからの大学広報・募集戦略に求められる視点を解説しま

す。

2. 広報・集客現場からみた学生のインサイト

登壇：リザプロ株式会社 代表取締役社長 孫 辰洋 氏

本セッションでは、推薦入試・総合型選抜の受験指導現場で多くの生徒・保護者と向き合っ

てきたリザプロ代表の孫が、実際の進路選択事例をもとに、受験生の意思決定の変化を解説

します。

たとえば、早稲田大学と立教大学に合格し、最終的に立教大学への進学を選択した生徒の事

例を挙げ、なぜその生徒は大学名だけで判断しなかったのか、どのような情報に触れどのよ

うな理由で進学先を決めたのかについて解説します。

今の受験生は、大学の何を見ているのか、大学広報においてどのような情報設計が求められ

ているのか、現場で見られる具体的な事例を通じて大学選びの実態をお伝えします。

3. 価値観変化に対応する大学戦略設計と組織・機能変革の進め方

登壇：KPMGコンサルティング株式会社 マネジャー 伊藤 大貴 氏

少子化、社会構造の変化、若者世代の価値観変容により、大学経営は大きな転換点を迎えて

います。

学生募集は、単なる広報活動にとどまらず、大学の教育価値、経営戦略、社会的役割をどの

ように設計し、発信するかという経営課題の一部になりつつあります。

本セッションでは、大学経営の視点から、これからの時代に求められる大学戦略の設計と、

それを実行につなげるための組織・機能変革の進め方について解説します。

■開催背景

これからの大学募集において重要なのは、単に情報量を増やすことではありません。

受験生や保護者が、大学に対してどのような期待を持ち、どのような不安を抱き、何を基準

に意思決定しているのかを理解したうえで、大学の価値を適切に届けることが求められてい

ます。

学部・カリキュラム・就職実績・留学制度・入試方式といった情報は、大学選びにおいて重

要な要素です。一方で、それらの情報を並べるだけでは、受験生の意思決定につながりにく

くなっている側面もあります。

求められているのは、「この大学で学ぶ意味」「この大学を選ぶ理由」「入学後にどのよう

な未来が描けるのか」を、受験生の視点に立って伝えることです。

本勉強会では、調査データ・現場事例・経営視点の3つの観点から、これからの大学広報・

入試募集の方向性を考えます。

■開催概要

- 名称：世代価値観の変化を起点にした大学戦略 ～戦略設計と組織・機能変革の実践～- 日時：2026年6月29日（月）15:00～17:00受付開始：14:45～- 開催方法：会場聴講※オンライン配信は実施いたしません。- 会場：早稲田大学 日本橋キャンパス所在地：東京都中央区日本橋1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング5階 COREDO日本橋- 受講料：無料／事前登録制- 定員：30名※申込者多数の場合は先着制となります。- 対象：大学経営者、広報・PR担当者、入試担当者、学生募集に関わる大学関係者- 申込ページ：お申し込みリンクはこちら(https://www.miraizu-suisen.com/campaigns/seminar0629)

■登壇者

早稲田大学デモクラシー創造研究所 事務局長 島田 光喜 氏

リザプロ株式会社 代表取締役社長 孫 辰洋 氏

KPMGコンサルティング株式会社 マネジャー 伊藤 大貴 氏

■会社概要

会社名： リザプロ株式会社

代表者： 代表取締役 孫辰洋

設立： 2020年6月

本社所在地： 東京都新宿区

事業内容： 教育サービス、オンライン予備校運営、教育メディア運営

URL： https://rizapuro.co.jp/