HERALBONY Art Prize開催記念、JR山手線をジャックしたラッピングトレインが運行開始

株式会社ヘラルボニー撮影：橋本美花

株式会社ヘラルボニー（以下、ヘラルボニー）が主催する国際アートアワードの展覧会「HERALBONY Art Prize 2026 Exhibition Presented by 東京建物｜Brillia」の開催を記念し、6月16日（火）～6月27日（土）の期間、JR山手線の広告枠すべてを独占した「特別ラッピングトレイン」1編成（全11両）の運行を開始いたします。

車内では、本アワードのゴールドパートナーである東日本旅客鉄道株式会社（以下、JR東日本）が選出する企業賞「JR東日本賞」を受賞した作家・KIYO氏の制作風景を収めたムービーなど、HERALBONY Art Prizeの世界観を体感できるさまざまな映像が放映されます。

■山手線ラッピングトレインの詳細

展覧会開催にあわせ、「HERALBONY Art Prize 2026 Exhibition」のロゴを掲出した山手線ラッピングトレイン（1編成）を運行します。

また、車内の映像媒体（トレインチャンネル・窓上チャンネル・サイドチャンネル）ではHERALBONY Art Prize 2026 Exhibitionの開催に伴い、期間中、JR東日本賞の受賞作家・KIYO氏の制作風景などを収めたHERALBONY Art Prizeを体感できるさまざまな映像を放映します。

また車内では、作家名を中心に据えた広告を掲出。作家を主役に、ここからさらなる活躍を広げてほしいという思いから、グランプリや審査員特別賞、JR東日本賞の作家名を全面に打ち出しています。

掲出場所：山手線 1編成

掲出期間：6月16日（火）～6月27日（土）

■車体ラッピング

撮影：橋本美花

■車内ラッピング

撮影：橋本美花

■ラッピングトレイン コンセプト

車内広告には、グランプリ作家を含む本アワードの受賞作家6名の名前が大きく掲出されたコピーが並びます。これは、世界の異彩を放つ作家一人ひとりの存在を名前でシンプルに伝えることがコンセプトとなっています。展覧会を通じて、同じ時代を生きる作家の存在を知ってほしいという想いが込められています。

■HERALBONY Art Prize 2026 Exhibition Presented by 東京建物｜Brillia 展覧会概要

ヘラルボニーは、障害のある方がひとりの作家としてその才能が評価され、さらなる活躍の道を切り開いていけるようにとの思いを込め、2024年1月31日「異彩（イサイ）の日」に国際アートアワード「HERALBONY Art Prize」を新たに創設。今年は3回目の開催となります。

グランプリをはじめとする各受賞作家と最終審査進出作家、総勢56名による全62点の作品を一堂に展示。三井住友銀行東館 1階 アース・ガーデン（住所：東京都千代田区丸の内1-3-2）にて展覧会を開催しています。

開催場所： 三井住友銀行東館 1階 アース・ガーデン（東京都千代田区丸の内1-3-2）

開催日時： 2026年 5月30（土）～6月27日（土）10時00分～18時00分

展示作品： グランプリ作品、企業賞受賞作品、審査員特別賞受賞作品および最終審査進出作品

入場料金： 無料

特設サイト：https://artprize.heralbony.jp/

■作家紹介

JR東日本賞作品《希望》

KIYO

幼少期より絵を描き続けている彼にとって制作は欠かすことのできない行為であり、人生そのものともいえる営みとなっている。画材はクレヨン、ボールペン。指や顔をクレヨンで汚しながらお絵かき帳に向き合い、制作の途中で納得がいかない部分があれば細かく破り、すぐに次の制作へと向かう。そのスピードは一日に数枚の絵を描き上げるほど。日々移り変わる景色からヒントを得て描かれるその作品は、図形や生き物を思わせる形態を力強く描き、時には紙の裏面までも塗り重ねながら独自の色彩世界を展開している。

（株式会社ヘラルボニーによる受賞作品紹介より）

三角や丸のモチーフに独自のリズムと息づかいを感じ、力強くも素朴な線や鮮やかな色彩から、KIYOさんの心の動きがまっすぐに伝わってきます。見る人の想像を掻き立て、あらゆる感情の芽吹きが希望へつながる瞬間を感じさせる本作品に、「安心と感動を、未来へつなぐ。」という私たちの想いを重ね、JR東日本賞に選定しました。

＜KIYO氏所属施設コロニーにいがた白岩の里様からのコメント＞

KIYOの作品を多くの方が目にすると思うと、胸の高まりを感じます。

多様に描かれた9枚の絵『希望』から、たくさんのエネルギーを貰ってくれると嬉しいです。

◆グラフィック（車体広告・車内広告）

クリエイティブディレクター：桑山知之（ヘラルボニー）

コピーライター：三井明子（三井グループ）

アートディレクター：木住野彰悟（6D）

グラフィックデザイナー：廣山鈴佳（6D）

プロジェクトディレクター：岡志津（ヘラルボニー）

ビジネスプロデューサー：泉雄太（ヘラルボニー）

◆映像（トレインチャンネル・窓上チャンネル・サイドチャンネル）

クリエイティブディレクター：桑山知之（ヘラルボニー）

監督：井上典慎（Nowri）

撮影：西口雅紘、和田美潮

コピーライター：三井明子（三井グループ）

アートディレクター：木住野彰悟（6D）

グラフィックデザイナー：廣山鈴佳（6D）

プロジェクトディレクター：岡志津（ヘラルボニー）

ビジネスプロデューサー：泉雄太（ヘラルボニー）

【株式会社ヘラルボニー概要】

「異彩を、 放て。」をミッションに、障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニー。障害のある作家が描く2,000点以上のアート作品をIPライセンスとして管理し、正当なロイヤリティを支払うことで持続可能なビジネスモデルを構築。自社ブランド「HERALBONY」の運営をはじめ、企業との共創やクリエイティブを通じた企画・プロデュース、社員研修プログラムを提供するほか、国際アートアワード「HERALBONY Art Prize」の主催など、アートを軸に多角的な事業を展開しています。2024年9月より海外初の子会社としてフランス・パリに「HERALBONY EUROPE」を設立。

会社名：株式会社ヘラルボニー / HERALBONY Co.,Ltd.

所在地：岩手県盛岡市開運橋通2-38（本社）、〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目5－16 銀冨ビル3F受付（東京拠点）

代表者：松田 崇弥、松田 文登

コーポレートサイト：https://www.heralbony.jp

オンラインストア：https://store.heralbony.jp/

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