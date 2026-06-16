日本プロジェクトソリューションズ株式会社が、PMI(R) アジア太平洋地区 Leadership Institute Meeting 2026にて「PMI APAC ATP Honors Gold」を受賞

日本プロジェクトソリューションズ株式会社

プロジェクトマネジメントの専門会社である 日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)（本社：東京都中央区、代表取締役社長：伊藤大輔）は、当社が、2026年6月11日から14日にかけて韓国・ソウルで開催された PMI(R) Asia Pacific-South Asia Leadership Institute Meeting 2026 において、PMI教材の販売数において最も優れた成績を収めたATPに贈られる「PMI APAC ATP Honors Gold」を受賞したことをお知らせいたします。

PMI(R) Asia Pacific-South Asia Leadership Institute Meeting 2026は、Project Management Institute（PMI）が開催する、アジア太平洋・南アジア地域のプロジェクトマネジメント関係者が集う国際的なリーダーシップイベントです。2026年は「MORE, Together: Leading Locally, Shaping Globally」をテーマに、各地域におけるプロジェクトマネジメントの実践、コミュニティ活動、人材育成、社会的インパクトなどについて、知見共有と交流が行われました。

今回、当社は、日本におけるATP（Authrized Training Partner）としての活動を通じて、プロジェクトマネジメントの普及、PM人材育成、PMI活動への貢献、地域コミュニティへの貢献、教育活動への貢献等が高く評価され、PMI教材の販売数において最も優れた成績を収めたATPに贈られる「PMI APAC ATP Honors Gold」を受賞しました。

Project Management Institute（PMI）のRegional Managing Director, Asia PacificであるSoHyun Kang氏と、日本プロジェクトソリューションズ株式会社教育研修事業部 事業部長 北山 明孝

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)は、プロジェクトマネジメントの専門会社として、企業のプロジェクト実行支援(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-c134)、教育研修(https://www.japan-project-solutions.com/training)、PMP(R)資格取得支援(https://www.japan-project-solutions.com/pm-qualification)などを通じ、プロジェクトを「計画で終わらせず、成果まで導く」ための実践的な支援を行っています。今回の受賞は、当社による社外活動・専門活動が国際的な場で評価されたものであり、日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)が重視してきたプロジェクトマネジメント人材の育成と社会実装の取り組みにとっても、大きな励みとなるものです。

受賞コメント

このたび、PMI(R) Asia Pacific-South Asia Leadership Institute Meeting 2026において、本日、このような栄誉ある賞「PMI APAC ATP Honors Gold」を頂戴できたことを心より光栄に思います 。

まずは、私たちをパートナーとして信頼し、素晴らしい導きを与えてくださるPMIの皆様に、深く感謝申し上げます 。

また、本日この美しいソウルの地で、このような素晴らしい授賞式を企画・運営してくださっているイベントスタッフの皆様にも、心からの拍手を送りたいと思います 。皆様の細やかなお気遣いと情熱的な演出のおかげで、今日という時間が私たちにとって一生忘れられない特別な思い出となりました。本当にありがとうございます。

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)はPMIのコンテンツをはじめ、最高水準のカリキュラムを通じてグローバル人材なPM人材を育成することに全力を注いできました。本日の賞はその努力の結果もたらされたものだと思います。日々情熱を持って受講生と向き合ってくれているJPSの講師陣やスタッフ、そして私たちのプログラムを信じて共に歩んでくださるすべての受講生の皆様に、この場を借りて感謝を伝えます。このゴールドという栄誉を糧に、私たちはここで立ち止まることなく、さらに進化を続けます 。

これからもプロジェクトマネジメントの普及を通じて、変化の激しい時代を生き抜くビジネスパーソンを強力に支援していくことをお約束します。本当にありがとうございました。

日本プロジェクトソリューションズ株式会社 代表取締役社長 伊藤大輔 コメント

このたび、当社が、PMI(R) Asia Pacific-South Asia Leadership Institute Meeting 2026において「PMI APAC ATP Honors Gold」を受賞したことを、心より嬉しく思います。日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)は、プロジェクトマネジメントを専門とする会社として、企業の重要プロジェクトを支援するだけでなく、プロジェクトマネジメント人材の育成、PMP(R)資格取得支援、実践知の普及にも力を入れてきました。今回の受賞は、当社メンバー一人ひとりの専門性と、プロジェクトマネジメントの発展に向けた継続的な取り組みが評価されたものだと受け止めています。

今後も日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)は、PMIとの連携やプロジェクトマネジメント教育・実行支援を通じて、日本企業におけるプロジェクト成功率の向上と、プロジェクトマネジメントの社会的価値向上に貢献してまいります。

PMI(R) Asia Pacific-South Asia Leadership Institute Meeting 2026について

PMI(R) Asia Pacific-South Asia Leadership Institute Meeting 2026は、Project Management Institute（PMI）が開催するアジア太平洋・南アジア地域のリーダーシップイベントです。2026年は韓国・ソウルにて開催され、「MORE, Together: Leading Locally, Shaping Globally」をテーマに、各国・地域のプロジェクトマネジメント関係者によるセッション、ネットワーキング、地域における活動の共有・表彰などが行われました。

日本プロジェクトソリューションズ株式会社の今後の取り組み

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)では、プロジェクトマネジメントを「特定の専門職だけのもの」ではなく、事業推進・組織変革・人材育成に不可欠な実践スキルと捉えています。企業のプロジェクトを支援する実行支援事業(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-c134)、PM人材を育成する教育研修事業(https://www.japan-project-solutions.com/training)、PMP(R)資格取得を支援する講座(https://www.japan-project-solutions.com/pm-qualification)・教材開発(https://www.japan-project-solutions.com/pdu-elearning)などを通じて、プロジェクトマネジメントの専門性を社会に広げてまいります。また、今回の受賞を機に、PMIをはじめとする国内外のプロジェクトマネジメントコミュニティとの連携をさらに深め、プロジェクトマネジメントの普及と実践力向上に取り組んでまいります。

◼️日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)について

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)は、プロジェクトマネジメントの専門会社として、教育研修(https://www.japan-project-solutions.com/training-3stage-pm)、資格取得支援(https://www.jpsol.co.jp/pmp/official-35hour-course/eco2026/)、PMO支援(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-csl7)、実行支援(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-c134)などを通じ、企業や組織の実行力向上を支援しています。理論だけでなく、現場で成果につながる実践知の提供を通じて、プロジェクトの成功と組織の成長に貢献しています。

◼️ 会社概要

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)は、2013年2月設立の、プロジェクトマネジメントに特化した専門会社です。東京都中央区に本社を置き、PM・PMO実行支援、プロジェクトマネジメント教育研修、資格取得支援、出版・教材開発などを通じて、社会の課題解決と価値創造に貢献しています。

会社名：日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)

所在地：東京都中央区日本橋富沢町6番4号 3階 PROXIA GROUP

代表者：代表取締役社長 伊藤大輔

事業内容：

・プロジェクトマネジメント教育研修事業(https://www.japan-project-solutions.com/training)

・プロジェクト実行支援（PM・PMO）事業(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-c134)

・PMP(R)資格取得支援事業(https://www.jpsol.co.jp/pmp/official-35hour-course/eco2026/)

・プロシアコンサルティング(https://www.proxia-consulting.com/)

・JPSビジネスカレッジ(https://www.jpsol.co.jp/)

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)では、経済・産業・国内・国際・自治体・地域・製造業・IT・教育・人材育成・文化・社会貢献・就職・リスキング・生活・科学・医療・健康・スポーツ・エンタメに至るまで、プロジェクトマネジメントに関連する情報を発信しています。