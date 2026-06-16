子どもたちのイラストが“本物のTシャツ”に！「みんなのTシャツデザイン展」を開催

一般社団法人 発達凸凹アソシエーション

発達障害やグレーゾーンの子どもたちに関わる事業を10年以上展開してきた、一般社団法人 発達凸凹アソシエーション（所在地：横浜市中区桜木町／代表理事：伊藤真穂）が運営する、小中学生向けイラスト・マンガ教室「子どもデザインアカデミー」は、2026年6月20日（土）に作品展示会「みんなのTシャツデザイン展」を開催いたします。

本展示会では、子どもたちが描いたオリジナルイラストを使用したTシャツ作品約20点を展示します。展示会の前に「かわいいTシャツをデザインするコツ」という特別講義を実施しました。

子どもデザインアカデミーについて

子どもデザインアカデミーは、小中学生向けのイラスト・マンガ教室です。

「好きをとことん極める」をコンセプトに、プロのイラストレーターや現役漫画家によるレッスンを実施。2022年の開講以来、オンラインレッスンの本校を中心に全国約100校へと広がり、現在は1,000名以上の子どもたちが学んでいます。

子どもたちが安心して自分らしく表現できる場所として、多くの子どもたちに親しまれています。

展示会について

今回の展示会では、子どもたち一人ひとりが考えたオリジナルデザインをTシャツとして形にしました。同じテーマでも、それぞれ異なる発想や世界観が表現されており、子どもたちの豊かな創造力を感じていただける内容となっています。

また、会場ではアクリルキーホルダーやクリアファイルなど、子どもデザインアカデミーのオリジナルグッズの販売もあります。

オリジナルクリアファイルオリジナルキーホルダーオリジナルキーホルダー

ぜひ多くの方に、子どもたちの自由な発想と表現をお楽しみいただければ幸いです。

■ 開催概要

【展示会名】

みんなのTシャツデザイン展

【日時】

2026年6月20日（土）

11:00～15:00

【内容】

・オリジナルTシャツ作品 約20点展示

・オリジナルグッズ販売

（アクリルキーホルダー、シール、クリアファイル ほか）

【入場】

無料

【会場】

OPEN NAKAMEGURO

中目黒駅東口徒歩５分

東京都目黒区上目黒２丁目９－１７ 1F

https://open-nakameguro.com/

■ 子どもデザインアカデミーについて

子どもデザインアカデミーは、小中学生向けのイラスト・マンガ教室です。

「好きをとことん」をコンセプトに、プロのイラストレーターや現役漫画家によるレッスンを実施。オンラインレッスンの本校を中心に、全国ではリアル教室も展開しています。

子どもたちが安心して自分らしく表現できる場所として、多くの子どもたちが学んでいます。

https://kodomo-design.jp/