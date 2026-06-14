【大宮 鮨 裏無垢】新政 NO.6 H-type・十四代 大吟醸・磯自慢 桔梗を含む希少酒ペアリングコースを期間限定で提供｜2026年6月15日～7月3日

株式会社ビリオンフーズ

新政 NO.6H-type・十四代 大吟醸・磯自慢 桔梗を含む希少酒ペアリングコースを、6月15日（月）から、鮨 裏無垢にて限定18名様に提供いたします。

今回のプランは、全国屈指の人気銘柄を“個性の違いを比較しながら味わう”ことに特化した内容です。生酛由来の複雑さと瑞々しさを備えた「新政 NO.6 H-type」、華やかな香りと気品ある甘みを持つ「十四代 大吟醸」、そして端正な旨味と洗練されたキレが魅力の「磯自慢 桔梗」。それぞれの酒質の違いを鮨の流れに合わせてお楽しみいただけます。

同じ“日本酒の最高峰”と称される銘柄群でありながら、香りの表現、旨味の重なり、余韻の広がり方はそれぞれ異なります。鮨との相性を通して、その個性を存分にご体験ください。銘酒ファンの方はもちろん、「人気銘柄を体系的に飲み比べてみたい」という方にもおすすめの限定プランです。

期間：2026年6月15日（月）～7月3日（月）

定員：18名様限定（※予定数に達し次第終了）

提供量：各種 80ml

価格（税込）：

限定3種入りペアリング＋20品おまかせコース

16,600円（税込）

限定3種入りペアリング＋22品おまかせコース

21,000円（税込）

提供内容（各80ml）

新政 NO.6H-type

十四代 大吟醸

磯自慢 桔梗

義侠 純米原酒(在庫状況により変更となる場合があります)

御湖鶴 純米吟醸(在庫状況により変更となる場合があります)

鮨 裏無垢で予約 :https://www.tablecheck.com/ja/sushi-uramuku/reserve/message

◯人財募集中

将来自分の寿司店を持ちたい方や海外で活躍したい方、

日本酒やサービスを学びたい方、積極採用中です！



◯採用案内詳細

https://billionfoods.co.jp/recruit

https://sushi-asahi.com/recruit

鮨 裏無垢特徴

大宮駅東口出口より徒歩3分

コストパフォーマンスの高いコース提供だけでなく、お店の構えもユニークで、居酒屋の中に店を構えるという、知る人ぞ知る隠れ家の鮨屋として2025年12月オープン。

六本木の本店 鮨無垢を受け継いだ木の温もり溢れる落ち着いた空間でありながら、接待、デート、ご家族様での利用まで様々な方に楽しんでいただける店舗です。

また、カウンターだけでなく、半個室、個室も完備しており、シチュエーションによって、座席の使い分けをしていただきやすい作りとなっております。

◼︎店名：鮨 裏無垢

◼︎電話番号：04-8871-9386

◼︎所在地：埼玉県さいたま市大宮区仲町1-114 レッツビルB1F

◼︎営業時間：17:00～23:30

運営会社概要

◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階

◯電話 ：03-6417-4925

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

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◼︎事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◼︎資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◼︎設立：2012年3月

◼︎URL： https://billion-foods.studio.site