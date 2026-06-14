Toi Toi Toi、自らの意思で未来を切り拓く新曲「モノクロノスタシス」リリース

アソビシステム株式会社

発起人・朝倉未来のもと、新しい未来のテレビ「ABEMA」とアソビシステムが手掛けたガールズグループオーディション番組『Dark Idol』より誕生したアイドルグループToi Toi Toiが、11thデジタルシングル「モノクロノスタシス」を2026年6月14日（日）に配信リリースした。

本作は、デビュー1周年という節目を越え、新たなフェーズへ進む彼女たちを象徴するような楽曲。“既定された世界から自分たちの意思で未来を取り戻す物語”を描いた歌詞に、躍動感あるメロディーとメンバーたちの力強い歌声が重なり合い、聴く人の心を熱く揺さぶる一曲となっている。

今年1月には新メンバー2名が加入し、新体制後初の全員が揃ったデビュー1周年ライブ『Toi Toi Toi 1st ANNIVERSARY LIVE ～Re:solution～』ではチケットを完売させた。このライブの模様は、6月20日（土）にABEMAにて無料放送される。



なお、6月28日（日）には「Toi Toi Toi 6月主催ライブ～NON STOP～」の開催も決定。是非、生で彼女たちの“熱さ”を体感してほしい。

＜楽曲リリース概要＞

Toi Toi Toi 11th Digital Single「モノクロノスタシス」

配信日：2026年6月14日（日）

配信URL：https://peakspot.lnk.to/Monochronostasis

＜ライブ情報＞

「 Toi Toi Toi 6月主催ライブ～NON STOP～」

日程：2026年6月28日（日）

会場：東京都 GARRET udagawa

時間：開場 18:00 ／ 開演 18:30

チケットはこちら：https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=404928

＜デビュー1周年ライブ放送情報＞

『Toi Toi Toi 1st ANNIVERSARY LIVE ～Re:solution～』

放送日：2026年6月20日（土）21:00～23:00

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL2チャンネル

放送URL：https://abema.tv/channels/special-plus/slots/D3xw8NDYeDXxzB

＜Toi Toi Toi Profile＞

発起人・朝倉未来のもと、新しい未来のテレビ「ABEMA」とアソビシステムが手掛けたガールズグループオーディション番組「Dark Idol」より誕生したアイドルグループ。2025年4月4日、「ッスッゴイライブ」にてステージデビューを果たし、同年4月30日にはアソビシステムのアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」に2ndグループとして加入。2026年1月5日より、新メンバーとして萩田こころ、山田せいあを迎え、8人体制の新体制で活動を開始。

グループ名のToi Toi Toiは「大丈夫、上手くいくよ」という相手の幸せを願うドイツのおまじないから命名。「Be Alright」をコンセプトに活動をしていく。

Official website：https://toitoitoi.asobisystem.com/

X：https://x.com/toitoitoi_staff

Instagram：https://www.instagram.com/toitoitoi__official/

YouTube：https://www.youtube.com/@toitoitoi__official

TikTok：https://www.tiktok.com/@toitoitoi__official