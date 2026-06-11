【世田谷区限定】いつかフリマアプリで売る予定だった物をまとめて回収、6月限定キャンペーン開始｜撮影したまま出品していない不用品も対象【最大1,000円割引】｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

世田谷区は、若いファミリーや一人暮らし、感度の高い住民が多く、メルカリをはじめとするフリマアプリの利用が活発なエリアです。下北沢・三軒茶屋・二子玉川・成城などに暮らす方から、「いつか売ろうと思って取っておいた物が、結局そのまま溜まっている」という声を多くいただきます。

写真だけ撮って出品していない服やバッグ、売れ残って再出品せずに放置したガジェットや本、梱包用の緩衝材や空き箱と一緒に積み上がった出品予定品――「いつか売る」つもりだった物が、クローゼットや収納スペースを長期間占有していませんか？

フリマアプリは、出品・撮影・梱包・発送・値下げ交渉と手間が多く、点数が増えるほど腰が重くなりがちです。売れる金額と手間が見合わず、結局そのまま放置してしまうのはよくあること。かといって自治体のゴミ出しは品目ごとに分け方が違い、単品ずつ片付けるのは想像以上に面倒です。

6月は梅雨で在宅時間が増え、衣替えや上半期の整理が重なるタイミング。「世田谷区 不用品回収」「メルカリ 出品しない 処分」「売れ残り まとめて 処分」という需要が高まるこの時期に、まるっと本舗が対応します。

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、世田谷区限定で「いつかフリマアプリで売る予定だった物」まとめて回収キャンペーンを実施します。

写真を撮ったまま出品していない物・売れ残った物・出品予定品を含む回収で、6月はパック利用時に合計金額から最大1,000円割引。

出品・梱包・発送の手間から解放され、「いつか売る」を一度リセットして収納とスペースを取り戻すきっかけを提供するキャンペーンです。

背景と目的

世田谷区は東京23区で最も人口が多く、子育て世帯から単身世帯まで幅広く暮らす街です。日常的にフリマアプリで売り買いする方が多く、「出品しよう」と思って取り分けた物が、出品されないまま家に溜まっていくケースが多いエリアでもあります。

特に

・写真だけ撮って下書きのまま止まっている服・バッグ・靴

・一度出品したが売れず、再出品せずに放置している本・ガジェット

・「高く売れそう」と箱ごと保管したままの家電・周辺機器

は、手放す決断がつかず、クローゼット・押入れ・部屋の一角を長期間占有し続けます。

6月の梅雨どきは外出が減り、室内の片付けや衣替えが進むタイミング。出品の手間と向き合うより、まとめて手放したいというニーズが高まる時期に合わせて、今回のキャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名：いつかフリマアプリで売る予定だった物まとめて回収キャンペーン

実施期間：2026年6月1日～2026年6月30日

対象条件：定額パックプランをご利用のお客様

割引内容：対象品を含む回収で最大1,000円割引

対象例

・写真だけ撮って出品していない服・バッグ・靴・アクセサリー

・売れ残り／再出品せず放置した本・漫画・CD・DVD・ゲーム

・箱付きで保管したままの小型家電・ガジェット・周辺機器

・サイズアウトした子供服・おもちゃ・ベビー用品

・フィギュア・食器・インテリア雑貨などホビー＆雑貨

備考（合言葉）：事前見積もり時に世田谷区キャンペーンとお伝えください。

キャンペーン対応エリア（世田谷区全域）

対応地域例

下北沢・三軒茶屋・二子玉川・成城・用賀・駒沢・桜新町・経堂・豪徳寺・千歳烏山・池尻・三宿・上町・等々力・尾山台・祖師ヶ谷大蔵など世田谷区内全域

北沢、代沢、太子堂、若林、上馬、野沢、深沢、玉川、瀬田、奥沢、東玉川、九品仏、上野毛、宇奈根、喜多見、砧、成城、烏山、上北沢、八幡山、松原、赤堤、桜上水、給田など

※上記以外も世田谷区全域で対応可能です。世田谷区で「不用品回収」「フリマ 出品しない 処分」をお探しの方はお気軽にご相談ください。

フリマ出品予定品の片付けでよくあるお悩み

・出品しようと写真を撮ったまま、何か月も下書きで止まっている

・売れ残って再出品が面倒になり、紙袋や箱に入れたままになっている

・梱包・発送・値下げ交渉の手間が負担で、出品自体をやめてしまった

・出品予定の物と緩衝材・空き箱で部屋やクローゼットが埋まっている

・売れる金額と手間が見合わず、いっそまとめて処分したい

・引越し・衣替え・模様替えのタイミングで一気に手放したい

・フリマでは売りにくい物（汚れ・型落ち・大型）の処分先がない

・出品予定品と他の不用品をまとめて一度に回収してほしい

フリマ出品予定品でよく出る不用品例

衣類・ファッション小物

本・メディア・ゲーム

家電・ガジェット・周辺機器

ベビー・キッズ用品

ホビー・食器・インテリア雑貨

回収品目の詳細例

衣類・ファッション小物

服・コート・季節物の衣類・バッグ・靴・帽子・ベルト・アクセサリー・出品用に取り分けた服の山 など

本・メディア・ゲーム

本・漫画・雑誌・参考書・CD・DVD・Blu-ray・ゲーム機・ゲームソフト・トレカ など

家電・ガジェット・周辺機器

小型家電・イヤホン・スピーカー・キーボード・モバイル周辺機器・ケーブル類・箱付きで保管した製品 など

ベビー・キッズ用品

子供服・おもちゃ・絵本・ベビーカー・チャイルドシート・知育玩具・サイズアウト品 など

ホビー・食器・インテリア雑貨

フィギュア・コレクション・ブランド食器・キッチン雑貨・インテリア小物・スポーツ／アウトドア用品 など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・「いつか売ろう」と思ったまま出品できていない物が溜まっているご家庭

・メルカリなどフリマアプリの出品・梱包・発送の手間から解放されたい方

・衣替えや模様替えのタイミングで出品予定品を一気に片付けたい方

・売れ残り品や、汚れ・型落ち・大型などフリマで売りにくい物の処分先を探している方

・引越し・リフォーム・在宅ワーク化で収納を空けたい方

・世田谷区で不用品回収を探している方

・出品予定品以外の不用品もまとめて回収してほしい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

出品しようと撮りためた服・バッグ・本・ガジェットなど、点数が多くても写真1枚から確認してそのまま見積もり対応が可能です。

「これもフリマ出品予定品として一緒に出せる？」「売れ残りの大型品も対象？」というご相談も、そのままLINEで投げてください。

メッセージに世田谷区キャンペーン希望の一言を添えてください。見積もりがスムーズになります。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 世田谷区のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/setagayaku/

📰 世田谷区の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/tokyo/23ku/setagayaku/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)