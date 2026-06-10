Arent、AI時代に向け採用メッセージを刷新

株式会社Arent

建設DXを推進する株式会社Arent（本社：東京都港区、代表取締役社長：鴨林 広軌、証券コード：5254 東証グロース、以下「当社」）は、AI時代において当社が目指す組織像と求める人材像を発信するため、採用サイトを全面刷新いたしました。

当社はこれまで、BIMやAIなど、建設業界を取り巻く大きな技術変化をいち早く捉えながら、DX事業、自社プロダクト開発、M&Aなど多様な手段を通じて事業を拡大してまいりました。

今回の採用サイトでは、「暗黙知を、AIで解き放とう。」を新たな採用メッセージとして掲げるとともに、変化を前向きに取り込みながら建設業界の課題解決に挑み続ける当社の考え方を発信しています。

採用サイト刷新の背景

Arent採用サイト :https://recruit.arent.co.jp/

生成AIの進化をはじめ、テクノロジーの発展スピードはこれまで以上に加速しています。建設業界においても、人材不足や熟練技術者の高齢化といった構造的な課題に加え、AIやデジタル技術を活用した新たな業務プロセスへの対応が求められています。

当社は「暗黙知を民主化する」をミッションに掲げ、建設業界に存在する高度な知見やノウハウをシステム化することで、業界の生産性向上に取り組んできました。また、BIMの活用が広がり始めた時代には3D技術や数学的知見を活用したシステム開発に取り組み、近年はAI技術の活用やM&Aによる事業領域の拡大を進めるなど、変化を機会として捉えながら成長してきました。

今回の採用サイト刷新は、その延長線上にある取り組みです。

AI時代を迎えた今、当社がどのような組織を目指し、どのような人材とともに建設業界の課題解決に挑んでいくのか。その考え方をより明確に発信するため、採用メッセージを刷新しました。

Arentが発信するメッセージ：「暗黙知を、AIで解き放とう。」

建設業界には、長年の経験によって培われた高度な知見やノウハウが数多く存在しています。一方で、それらの多くは個人や組織の中に留まり、十分に活用されていないのが現状です。当社は、そうした暗黙知を数学、アルゴリズム、3D技術、AIによってシステム化し、誰もが活用できる形へ変換することで、建設業界全体の生産性向上に貢献することを目指しています。

今回の採用サイトでは、その考え方を象徴するメッセージとして「暗黙知を、AIで解き放とう。」を掲げました。また、「AIを全員の武器にする会社で、社会基盤を変える」という考えのもと、変化の激しい時代だからこそ、新しい技術を積極的に取り入れながら社会課題の解決に挑戦する企業であり続ける意思を表現しています。

AIが一人ひとりを拡張する組織へ

当社では、AIを一部の専門家だけが活用するものとは考えていません。エンジニア、デザイナー、営業、バックオフィスなど職種を問わず、全社員がAIを活用しながら価値創出に取り組む組織づくりを進めています。

AIによって人を置き換えるのではなく、一人ひとりの能力を拡張し、より大きな成果を生み出すことが当社の考えるAI活用です。採用サイトでは、AI活用の一例として以下の取り組みを紹介しています。



【AI活用の一例】

当社が求める人材像

- コードの約8割をAIで生成Cursor、Claude Code、ReplitなどのAIツールを活用し、開発スピードと品質の向上を実現しています。- 少数精鋭でプロダクト開発に挑むAIによって開発力を拡張することで、少人数でもスピード感を持ちながら高品質なプロダクト開発を推進しています。- 職種の壁を超える非エンジニアが自身の業務を支援するツールを開発するなど、職種を問わずAI活用が日常的に行われています。

AIによって社会や産業構造が大きく変化する中で、当社が求めるのは変化を前向きに受け入れ、自ら学び、挑戦し続けられる人材です。

【求める人物像】- 新しい技術や考え方に興味を持てる方- AIを活用しながら自身の可能性を広げたい方- 少数精鋭の環境で大きな裁量を持って働きたい方- 建設業界や社会インフラの課題解決に取り組みたい方- 変化の大きな時代を楽しみながら成長したい方

当社は、専門性だけでなく変化への適応力や挑戦する姿勢を重視し、採用活動を進めてまいります。

今後の展望

当社は今後も、「暗黙知を民主化する」というミッションのもと、建設業界の課題解決に取り組んでまいります。AIをはじめとする新たな技術や社会環境の変化を積極的に取り入れながら、より大きな価値を生み出せる組織へと進化し続けるとともに、建設業界に存在する高度な知見やノウハウを誰もが活用できる形へ変換することで、業界全体の生産性向上と社会基盤の発展に貢献してまいります。

株式会社Arentについて

Arent採用サイト :https://recruit.arent.co.jp/

「暗黙知を民主化する」をミッションに、建設業界のDXを推進する企業です。クライアント企業と共に課題解決に取り組む「DX事業」と、自社SaaSを展開する「プロダクト事業」の二軸で事業を展開しています。BIMを直感的に扱えるRevit向けプラグイン「LightningBIM」シリーズの提供や、M&Aを通じたグループ拡大により、建設業界の構造的課題をテクノロジーで解決しています。



【会社概要】

- 会社名: 株式会社Arent- 所在地: 東京都港区浜松町2-7-19 KDX浜松町ビル3階- 代表者: 代表取締役社長 鴨林 広軌- 設立: 2012年7月2日- 資本金: 12億8,653万6,388円- Webサイト: https://arent.co.jp/