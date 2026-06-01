古賀ホールディングス、「WildWise Holdings（ワイルドワイズ ホールディングス）」へ社名変更

古賀ホールディングス株式会社

古賀ホールディングス株式会社は、2026年6月1日付で「WildWise Holdings株式会社（ワイルドワイズ ホールディングス）」へ社名変更いたします。

「失われた30年」と呼ばれた時代を経て、いまなお後継者不足や産業構造の変化など、日本の中堅・中小企業を取り巻く課題は山積しています。

1951年創立の鉄鋼商社である古賀オールを原点とする当グループは、こうした状況に対し、従来の延長線上にある経営からの脱却と、グループ全体での新たな挑戦を推進する意思を明確にするため、今回の社名変更を決定いたしました。

◼️背景

当グループは、1951年創立以来、鉄鋼流通を通じて日本のものづくりを支えてきました。日本経済の多くを担う中堅・中小企業が変化に挑み続けることが、日本の産業の活力を取り戻す鍵だと考えています。しかし、「変わらないこと」そのものがリスクになり得る時代に入っている今、その当事者である当グループ自身が率先して変化の旗を立てなければならないと判断しました。だからこそ、各事業会社が顧客と向き合う専門性をさらに高めながら、一体となって新たな価値を生み出し続けることを目指します。

今回の社名変更には、その意思を明確に掲げ、自ら変化し続けていく決意を込めています。

◼️社名変更の概要- 旧社名：古賀ホールディングス株式会社- 新社名：WildWise Holdings株式会社（ワイルドワイズホールディングス）- 変更日：2026年6月1日付※所在地、代表者、事業内容に変更はございません。◼️社名「WildWise」に込めた想い

「WildWise」には、「Wild（リスクをとる野性味ある姿勢）」と「Wise（本質を見抜く知性・悟性）」、二つの価値観を重ねています。この二つを高い次元で両立することで、変化の時代においても新たな価値を生み出し続けられると考えています。

パーパスには「野性と悟性で、新しい可能性を社会に循環させ続ける」を、ミッションには「2035年までに日本の中堅・中小企業が目指す存在になる」を掲げています。私たち自身が変化を恐れず挑戦を続けることで、同じ課題に向き合う中堅・中小企業にとっての新たな道標となることを目指しています。

◼️今後の展望

当グループは今後、それぞれの事業会社が持つ専門性を活かしながら、グループ全体で新たな価値創造に取り組んでまいります。また、既存の枠組みにとらわれず、領域を超えた連携や事業拡張にも取り組むことで、社会や産業が抱える課題に対して、新しい解決策を生み出していきます。

実際に当グループでは、2025年6月に物流を担う古賀ロジスティクス、2025年10月に中古トラック流通事業を展開するアジアンウエイがグループに参画するなど、それぞれ異なる専門性を持つ事業会社が連携した、新たな挑戦を進めています。

これからも、日本の産業に新たな活力を生み出せる企業グループを目指してまいります。

◼️代表取締役社長 CEO 古畑輝英 コメント

私たちは、社会や産業を取り巻く環境が大きく変化する中で、企業にもこれまで以上に変化と挑戦が求められていると感じています。人口減少や後継者不足、産業構造の変化など、日本は大きな転換期を迎えています。「失われた40年」「50年」と呼ばせないために、今を生きる私たちが主体的に動かなければならない。日本経済の多くを担う中堅・中小企業が変化を恐れず挑み続けることが、この国の産業に再び活力を取り戻す鍵だと信じています。

だからこそ当グループ自身が、その先頭に立つ決意をしました。今回の社名変更は単なる社名変更ではなく、自らを変革し続けるための第一歩です。

それぞれの事業会社が持つ専門性と可能性を引き出しながら、社会や産業に新たな価値を生み出し続けていきます。

＜会社概要＞

WildWise Holdings株式会社（旧：古賀ホールディングス株式会社）

所在地：東京都中央区日本橋小伝馬町7-2

代表者：代表取締役社長 CEO 古畑輝英

事業内容：グループ経営戦略の策定、経営資源配分及びグループ会社への経営支援

グループ企業：古賀オール株式会社、古賀ロジスティクス株式会社、アジアンウエイ株式会社

URL：https://wildwise.co.jp/