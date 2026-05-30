2026年5月21日、SDKI Inc.（本社：東京都渋谷区、代表：古川 イサオ）は、2026－2035年の予測期間を対象とした「Silicone Pressure-Sensitive Adhesive Market(シリコーン系感圧接着剤市場)」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、以下のURLにてご覧いただけます： https://www.sdki.jp/reports/silicone-pressure-sensitive-adhesive-market/590642312 調査結果公表日：2026年5月21日 調査担当：SDKI Inc. 調査対象範囲：当社の分析担当者が、543社の市場参入企業を対象に調査を実施しました。調査対象企業の規模は多岐にわたります。 調査対象地域：北米（米国、カナダ）、中南米（メキシコ、アルゼンチン、その他の中南米諸国）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、その他のヨーロッパ諸国）、および中東とアフリカ（イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ諸国） 調査手法：実地調査243件、オンライン調査300件 調査期間：2026年3月－2026年4月 調査のポイント：本調査レポートには、成長要因、課題、機会、および最新の市場動向を含む、Silicone Pressure-Sensitive Adhesive Market(シリコーン系感圧接着剤市場)の市場傾向分析が盛り込まれています。さらに、同市場における主要企業の詳細な競合分析も提供しています。また、本市場調査には、市場セグメンテーションおよび地域別分析（日本および世界全体）も含まれています。 市場概況 SDKI Inc.による分析によると、Silicone Pressure-Sensitive Adhesive Market(シリコーン系感圧接着剤市場)は、2025年には約52億米ドル、2035年には約125億米ドルの市場規模（収益額）に達すると予測されています。さらに、同市場は予測期間を通じて、年平均成長率（CAGR）約9.8%で成長すると見込まれています。

市場概要

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SDKI Inc.によるSilicone Pressure-Sensitive Adhesive Market(シリコーン系感圧接着剤市場)の研究と分析によると、同市場は世界的な電気自動車（EV）の急速な普及拡大を主因として、今後成長が見込まれています。 国際エネルギー機関（IEA）のデータによれば、2024年における世界の電気自動車販売台数は17百万台に達し、世界全体の自動車販売台数の20%以上を占めるに至りました。こうした販売台数の増加に伴い、シリコーン系感圧接着剤への需要も拡大すると予測されています。 シリコーン系PSAは、極端な温度環境や急激な温度変化にも耐えうる特性を持つことから、EVのバッテリーパック、バッテリー用絶縁フィルム、ワイヤーハーネス、センサー、熱管理用テープ、パワーエレクトロニクスなどのアプリケーションに採用されています。 さらに、医療用ウェアラブル機器やヘルスケア関連デバイスへの需要の高まりも、シリコーン系PSAの需要拡大を後押ししています。世界保健機関（WHO）の「支援技術データポータル」によると、現在、世界中で約25億人が何らかの支援機器を必要としており、この人数は2050年までに35億人を超えると予測されています。

最新ニュース

当社の調査によると、Silicone Pressure-Sensitive Adhesive Market(シリコーン系感圧接着剤市場)の各企業は、近年以下の通り事業展開を進めています： • 2024年11月、H B Fullerは「Labelexpo 2024」において、インドでの「Swift®melt 1892」の発売計画を発表しました。 • 2026年4月、WACKERは「Tape Week 2026」において、シリコーンの試験および医療用接着剤の性能に関するシリコーン接着剤の研究成果を発表しました。

市場セグメンテーション

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当社のSilicone Pressure-Sensitive Adhesive Market(シリコーン系感圧接着剤市場)調査では、市場をアプリケーション別に基づいて、医療用テープ、エレクトロニクス、自動車、パッケージとラベルに分割されています。このうち医療用テープのセグメントは、高度創傷ケア、ウェアラブル医療機器、および長時間の皮膚接触を伴うアプリケーションにおい

地域概要

Silicone Pressure-Sensitive Adhesive Market(シリコーン系感圧接着剤市場)に関する当社の分析によると、北米地域は予測期間中、市場全体の32%という主要なシェアを占めると見込まれています。これは、同地域におけるヘルスケアおよび医療機器産業の拡大に加え、様々な産業分野において、耐熱性、化学的安定性、耐久性、生体適合性、そして長期的な接着性能に優れた接着剤への選好が極めて高いことに起因しています。 同地域における需要の大部分を占めるのは米国です。その背景には、強固な医療機器製造基盤、大規模な電子機器生産、そして拡大を続ける電気自動車（EV）産業が存在します。さらに、同国における高齢化の進行に伴い、シリコーン系感圧接着剤を用いた高度な創傷ケア製品や、長期間装着可能な医療用ウェアラブル機器への需要も高まっています。米国国勢調査局の発表によれば、2030年までには、いわゆる「ベビーブーマー世代」の全員が65歳以上の高齢者になると予測されています。 同様に日本市場においても、市場の力強い成長が見られます。これは、高性能材料やスペシャリティケミカル（高機能化学品）に関する強固な産業基盤に加え、ウェアラブル医療技術、EV、次世代バッテリーシステム、そして半導体製造分野への投資が拡大していることによるものです。

Silicone Pressure-Sensitive Adhesive Market(シリコーン系感圧接着剤市場)の主要企業

当社の調査レポートに記載の通り、世界のSilicone Pressure-Sensitive Adhesive Market(シリコーン系感圧接着剤市場)における主要企業は以下の通りです: • Dow Inc. • 3M Company • Wacker Chemie AG • Momentive Performance Materials • Elkem ASA さらに、日本市場における上位5社は以下の通りです: • Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. • Dow Toray Co., Ltd. • Momentive Performance Materials Japan LLC • Tokuyama Corporation • Tosoh Corporation

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感圧接着剤（PSA）市場- https://www.sdki.jp/reports/pressure-sensitive-adhesives-psa-market/112209 シリコーン市場- https://www.sdki.jp/reports/silicones-market/92765 ホットメルト接着剤（HMA）市場- https://www.sdki.jp/reports/hot-melt-adhesives-hma-market/108340 工業用接着剤およびシーラント市場- https://www.sdki.jp/reports/industrial-adhesive-and-sealant-market/115376

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