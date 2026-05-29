六本木の「Climat - A Vigneronne's Bar」（クリマ - ア・ヴィニュロンヌズ・バー）では、2026年9月18日（金）、鮨・ワイン・生演奏の融合で毎回満席を記録するプレミアムイベント「至福の食卓」を開催いたします。シリーズの中でも最も強いインパクトを誇る「オペラ」をテーマに、贅沢極まる秋の夜長をお届けします。

■ 9月のテーマ：「今宵はOpera Night♪」 数々のグランドオペラやプロダクションで主役を張る圧倒的実力派ソプラノ歌手と、繊細でドラマチックな伴奏で知られるピアニストを迎え、六本木の緊密な空間でオペラのアリアを生演奏。至近距離で響き渡る圧倒的な歌声と表現力が、ゲストの心揺さぶる五感の没入体験を創り出します。

【出演者プロフィール】

相羽薫（ソプラノ）： 名古屋芸術大学卒業。2012年岐阜国際音楽祭第1位。ベルギー・ブルージュコンセルバトリウム修了。「カルメン」タイトルロールをはじめ、数々のオペラ舞台で主要キャストを演じるプリマドンナ。

齊藤舞（ピアノ）： 声楽・器楽のアンサンブルピアニストとして、演奏家から絶大な信頼を寄せられる気鋭の音楽家。

■ ミシュランビブグルマンの鮨と、醸造家渾身の秩父ワイン ミシュラン東京2026にてビブグルマンを獲得した早川太輔が握る極上の赤酢鮨（5種のオツマミ付き）に、秩父「Winery Passion」の女性醸造家・島田美沙がこのオペラの演目や秋の味覚に合わせてマリアージュを施した、特別なフリーフローワインをお楽しみいただけます。

■ 開催概要・お申し込み

日時： 2026年9月18日（金） 19:00～ 会場： Climat - A Vigneronne's Bar（クリマ - ア・ヴィニュロンヌズ・バー）東京都港区六本木3-4-2 Room#210 価格： 20,000円（税込／1ドリンク付） オプション： ワインペアリング（フリーフロー） ＋5,000円 ペア特典： お二人様以上のご予約で、ワインペアリング優待あり

詳細・WEB予約： https://www.climat.org/reservation

https://www.climat.org/access

■醸造家コメント 「秩父の畑で感じた風や土のニュアンスを、そのままグラスの中で伝えたいと考えています。 このバーは、ワインを"飲む場所"であると同時に、"土地を旅する入口"のような存在です。 六本木から秩父へと想いをつなげる拠点になれば幸いです。」

■Winery Passionについて Winery Passionは、秩父の自然環境に寄り添いながら、表現豊かな日本ワインの醸造を行うワイナリーです。小規模だからこそ可能な丁寧な栽培・醸造を通じて、土地本来の個性と醸造家の感性を融合させたワイン造りを追求しています。

■ 店舗概要およびお問い合わせ先 当店は六本木の路地裏に佇む「看板の無い隠れ家ワインバー」です。現在は不定期営業となっております。最新の営業日やイベント情報は公式ホームページをご確認いただくか、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。 ※醸造および店舗運営等のため、お電話での対応が難しくなっております。恐れ入りますが、お問い合わせはすべてWebよりお願い申し上げます。

公式ホームページ（イベント情報・ご予約）： https://www.climat.org/reservation

お問い合わせ専用フォーム： https://www.climat.org/contact