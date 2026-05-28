大町市プロモーション委員会は、立山黒部アルペンルートが全線開業55周年を記念し、旅系YouTuberとして人気を集める「西園寺」「ZAKI」とのスペシャルコラボイベントを2026年6月1日(月)より開催します。期間中は扇沢駅・室堂駅で限定オリジナル駅アナウンスを放送するほか、数量限定のコラボグッズを販売します。





日本屈指の山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」は、2026年に全線開業55周年を迎えます。これを記念し、旅系YouTuberとして人気を集める「西園寺」氏および「ZAKI」氏とのスペシャルコラボイベントを開催します。





2026年6月1日(月)より開始する本イベントでは、長野県側の玄関口である「扇沢駅」と、標高2,450mに位置する「室堂駅」にて、お二人がプロデュースした期間限定の「オリジナル駅アナウンス」を放送します。

旅の始まりを彩る扇沢駅でのアナウンスや、雄大な自然が広がる室堂駅でのアナウンスを通じて、立山黒部アルペンルートならではの特別な旅の体験をお楽しみいただけます。お二人のファンはもちろん、初めて訪れる方にも印象に残る企画となっています。





また、イベント期間にあわせて、現地限定の「オリジナルコラボグッズ」も販売します。鉄道ファン、旅行愛好家、YouTuberファンの方々にとって、旅の記念としてお楽しみいただける数量限定のアイテムです。

全線開業55周年を迎える今年だけの特別な企画として、雄大な北アルプスの絶景とともに、立山黒部アルペンルートでの特別なひとときをぜひお楽しみください。









【日本各地の鉄道や観光動画を配信している旅系YouTuber「西園寺」「ZAKI」】

旅系YouTuber「西園寺」は、鉄道や交通、旅をテーマにした企画力の高い動画で人気を集めるクリエイターです。軽快なトークと独自の視点で、旅先の魅力や移動そのものの面白さをわかりやすく伝えています。

「ZAKI」は、西園寺との企画でも親しまれ、明るく親しみやすいキャラクターとテンポのよいやり取りが魅力です。二人が見せる自然体の掛け合いや、旅を全力で楽しむ姿は、多くの視聴者から支持されています。

鉄道ファンや旅行好きはもちろん、幅広い世代に“旅に出たくなるきっかけ”を届ける存在です。









『立山黒部アルペンルート全線開業55周年記念 西園寺・ZAKI コラボイベント』

■西園寺・ZAKIによる期間限定駅アナウンス

実施期間：2026年6月1日(月)～7月25日(土)

実施場所：扇沢駅 待合室モニター(映像あり)約15分ごと

室堂駅 構内アナウンス 約1時間ごと





55周年×西園寺＆ZAKI





■コラボデザインキーホルダーの販売

販売開始：2026年6月15日～無くなり次第終了(各300個限定)

販売場所：扇沢駅売店・室堂駅売店

販売価格：550円(税込)





扇沢駅販売デザイン

室堂駅販売デザイン





【立山黒部アルペンルートについて】

立山黒部アルペンルートは、富山県の立山駅から長野県の扇沢駅を結ぶ世界有数の山岳観光ルートです。

標高3,000m級の北アルプスを貫き、ロープウェイ、ケーブルカー、高原バスなど様々な乗り物を乗り継ぎながら、壮大な景色を楽しめます。

春の雪の大谷をはじめ、夏の黒部ダム観光放水や絶景、秋の紅葉など、四季折々を通して多くの観光客が訪れる人気スポットです。