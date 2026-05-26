株式会社クラウドワークス（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長 兼 CEO：吉田 浩一郎、以下当社）が運営する、IT人材ダイレクトリクルーティングサービス「テックダイレクト」は、ITエンジニアなどのフリーランスや正社員の採用におけるミスマッチを解消し、成約を加速させるための専門コラムシリーズ（全20本）を、5月19日より順次公開いたします。本コラムシリーズでは、登録者3.5万人を超えるデータベースの活用術や、AI人材・PMクラスの見極め方など、これまでの成約データに基づいた「勝てる採用ノウハウ」をお届けいたします。 URL：https://blog.techdirect.jp/

専門コラムシリーズ公開の背景

昨今のIT人材市場では、AI（RAG構築等）や画像分析といった高度なスキルを持つ人材の不足が深刻化しています。また、PM/PMOクラスの採用においても「面談では判断しきれない実力値（自走力）」とのミスマッチが、プロジェクトの大きなリスクとなっています。 こうした課題に対し、テックダイレクトは「エージェント紹介を待つ」受動的な採用から、企業の採用担当者が自ら精鋭層を特定する「攻めの採用」への転換を提唱してきました。今回、より多くの企業の採用成功を後押しするため、約158万円のコスト削減や最短3日での成約を実現するための具体的な手法をコラムシリーズ化いたします。

公開コラムの主要テーマ（一部抜粋）

本シリーズでは、以下のテーマを中心に全20本の記事を展開いたします。 1. 「AI・画像分析プロ」の獲得術：1,300名のAI精鋭層へ直接リーチする手法 2. PM/PMOの「自走力」判定法：スキルシートの行間を読み解き、ミスマッチを防ぐ技術 3. スピード成約の時系列データ：検索開始から最短3日で成約に至るまでの実例 4. リファラル採用の限界突破：知人紹介では出会えない3.5万人の母集団形成術 5. 「お試し採用」の活用：紹介料0円で業務委託から正社員へ切り替える新常識

テックダイレクト（Tech Direct）について

テックダイレクトは、週3～5日稼働のハイスキルな即戦力のIT人材（エンジニア、デザイナー、マーケッター）をダイレクトリクルーティングできるマッチングサービスです。

＜テックダイレクトの3つの特長＞

特長1：直接契約が可能なダイレクトリクルーティング ワーカーとは直接契約が可能です。準委任契約、請負契約、雇用契約など双方合意であれば、どのような契約形態でもご締結いただけます。また、ワーカーとダイレクトにマッチングするため、求人掲載から稼働開始まで最短3日。正社員採用や業務委託などの他サービスよりも、スピーディに人材の確保が可能です。特長2：登録人材は、経験年数3年以上のハイスキルITフリーランス 約3.5万人以上が登録しているテックダイレクトは、半数以上がエンジニアのほか、デザイナー、マーケッターも含め、経験年数3年以上のハイスキルITフリーランスが活用しているサービスです。 累計導入企業は1,400社以上になっており、即戦力ITフリーランスを活用する企業様も年々増加しています。特長3：案件掲載（媒体）、スカウトどちらの機能も利用可能 案件掲載に加えてスカウト機能も利用することができます。特にスカウトの平均返信率は約20～約30%になっており、業務に対してアクティブなワーカーが登録しています。

クラウドワークスについて

クラウドワークスは「個のためのインフラになる」をミッション、「人とテクノロジーが調和する未来を創り 個の幸せと社会の発展に貢献する」をビジョンとし、フリーランス人材を中心とした人材エージェント事業及び企業の生産性を向上するDX・AIソリューションを展開しています。2024年9月末時点で、当社提供サービスのユーザーは672.2万人、クライアント数は100.6万社に達し、内閣府・経産省・外務省など政府12府省を筆頭に、累計で80以上の自治体・行政関連団体の利用実績があります。2014年に東証マザーズ上場、2022年の市場再編で東証グロース市場へ（証券コード3900）、2015年には経済産業省 第1回「日本ベンチャー大賞」ワークスタイル革新賞および、グッドデザイン・未来づくりデザイン賞を受賞。

会社概要

会社名：株式会社クラウドワークス 代表者：代表取締役社長 兼 CEO 吉田 浩一郎 所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー6階 設 立：2011年11月11日 事 業：インターネットサービスの運営 資本金：27億9876万円 ※2024年12月末現在 URL：https://crowdworks.co.jp/