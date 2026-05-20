MI×プロセスインフォマティクスで学ぶポリマーアロイ設計セミナー開催
アイアール技術者教育研究所では、マテリアルインフォマティクスの考え方をポリマーに応用し、ポリマーアロイ設計に向けた記述子化や成分組成・プロセス条件の最適化、さらにプロセス監視・制御（ソフトセンサー）までを、データ駆動化学の全体像の中で体系的に学べるセミナーを開催します。
研究開発のスピード向上や量産立ち上げの確度がこれまで以上に求められる中、新規材料の研究開発だけでなく、「どう作るか」や安定した品質で生産するためのプロセス監視・制御まで含め、データや情報を活用した迅速な意思決定が求められています。材料物性はプロセス条件の影響を受けることが多く、構造（組成）と物性の関係にプロセス条件を織り込む考え方（プロセスインフォマティクス）が重要になります。
セミナー概要
- セミナー名：マテリアルインフォマティクスとポリマーへの応用
- 開催形式：会場受講（秋葉原）/ Live配信受講（Zoom）
- 開催日時：【会場受講】【Live配信受講】2026/7/6（月）13:30～17:00
- 受講料：39,600円（税込）/1名（複数名受講割引あり）
- 定員：会場16名、オンライン制限なし
- 講師：船津 公人 講師（奈良先端科学技術大学院大学・データ駆動型サイエンス創造センターセンター長／特任教授）
講座詳細
本セミナーでは、データ駆動化学の全体像を踏まえつつ、材料設計・プロセス条件検討・品質管理を俯瞰して捉えるための視点を扱います。特に、目的物性を満たす構造（組成）だけでなく、目的物性の実現に必要なプロセス情報まで含めて考える「プロセスインフォマティクス」の概念を中心に解説します。
セミナープログラム
- プロセスインフォマティクスとは
- 何を作るかはどうつくるかに通じる
- データ駆動化学の全体像
- 何をつくるか
- どうつくるか
- それはできたか
- それを製品としてどうつくるか
- プロセスの監視のためのソフトセンサー
- ポリマーアロイ設計事例（輸液用液体パックPPアロイ開発／輝度向上性フィルム開発）
- プロセスインフォマティクスの概念
- 今後のソフトセンサーとプロセスインフォマティクスのビジョン
想定対象
- プロセス監視に従事する技術者
- 材料研究・開発に従事する研究者
- 材料開発研究者、プロセス設計者、技術チームリーダーなど実務担当者
※このセミナーの詳細はこちら
https://nihon-ir.jp/seminar/material-informatics_polymer/
アイアール技術者教育研究所は、製造業向け技術者教育サービス（セミナー、eラーニング、研修、出版）を通じ、現場で役立つ知識・ノウハウの提供を継続してまいります。
日本アイアール株式会社
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