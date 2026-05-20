【福山市春日町】看護師×管理栄養士がサポートする女性専用マシンピラティス「Wellpila」がオープン

“Wellpila”とは

株式会社FYT

女性専用マシンピラティススタジオ「Wellpila（ウェルピラ）」を運営する株式会社FYT は、

広島県福山市春日町に女性専用マシンピラティススタジオ「Wellpila福山春日店」をオープンしました。

Wellpilaでは、ピラティスインストラクター（ケアリスト）によるレッスンに加え、看護師・管理栄養士が連携し、運動・身体ケア・食事管理までをチームでサポート。

“無理なく続けられる健康習慣”をコンセプトに、お客様一人ひとりにあったメニューでサポートします。

この度のOPENを記念し、期間限定プレゼントキャンペーンを実施しております。

・特典内容１.： 無料体験参加者様に「ブレンダー（化粧スポンジ）」をプレゼント

・特典内容２.：入会者様全員に「ヨガマット」をプレゼント

・期間： 配布プレゼントがなくなり次第終了

※キャンペーン詳細は公式サイト、公式LINEをご確認ください。

健康を“無理なく続ける”ための新しいピラティス習慣

Wellpila福山春日店では、“頑張る運動”ではなく、“自然と続けられる習慣”を大切にしています。

激しいトレーニングではなく、身体を整えながら心までリフレッシュできるレッスンを提供。

日々の生活の中で少しずつ身体の変化を感じられるよう、一人ひとりに寄り添ったサポートを行っています。

「疲れにくくなった」

「姿勢を褒められるようになった」

「自分の身体と向き合う時間ができた」

そんな小さな変化の積み重ねが、“続けられる健康”につながります。

3人のプロが伴走する「私だけの専用プラン」

Wellpila福山春日店では、ピラティスインストラクター（ケアリスト）に加え、看護師・管理栄養士が連携し、女性の健康づくりをサポートしています。

レッスンだけではなく、身体の不調や生活習慣、食事や栄養まで含めてサポートできることが、Wellpila福山春日店の特徴です。

看護師が身体の状態や不安に寄り添いながらサポートし、管理栄養士が食事や栄養の健康習慣をサポート。

さらに、インストラクターが一人ひとりに合わせたピラティスプログラムをご提案します。

「運動だけでは続かなかった」

「何から始めれば良いか分からない」

「自分に合った方法で身体を整えたい」

そんな女性に向けて、“自分専用の健康習慣”をご提供します。

“続けやすさ”にこだわった空間づくり

Wellpila福山春日店は、運動に不安のある方でも安心して通えるよう、“居心地の良さ”にもこだわっています。

女性専用スタジオだからこそ、周囲の目を気にせず、自分のペースでレッスンに集中できる環境を整えています。

また、「日常を忘れる」と思えるような落ち着いた空間づくりを意識し、初めての方でもリラックスして過ごせるスタジオを目指しています。

身体を整える時間が、“自分を大切にする時間”になる。

Wellpila福山春日店は、そんな場所でありたいと考えています。

ライフスタイルに寄り添う通いやすい立地

Wellpila福山春日店は、忙しい女性でも通いやすい立地環境を大切にしています。

お仕事帰りやお買い物ついでなど、日常生活の中で無理なく通えることも、“続けられる理由”のひとつです。

また、駐車場も10台以上完備しており、お車での来店も安心です。

ライフスタイルに合わせて、気軽に通える環境を整えています。

OPEN記念キャンペーンについて

この度のOPENを記念し、期間限定プレゼントキャンペーンを実施しております。

・特典内容１.： ご来店者様全員に「ブレンダー（化粧スポンジ）」をプレゼント

・特典内容２.：入会者様全員に「ヨガマット」をプレゼント

・期間： 配布プレゼントがなくなり次第終了

※キャンペーン詳細は公式サイト、公式LINEをご確認ください。

無料体験レッスン受付中

現在、Wellpila福山春日店では現在「無料体験レッスンを受付中」です。

実際のレッスンを体験しながら、身体のお悩みや理想の状態についてご相談いただけます。

「健康習慣を始めたい」

「身体を整えたい」

「無理なく続けられる運動を探している」

そんな女性の第一歩を、Wellpila福山春日店がサポートします。

ご予約・お問い合わせは、公式LINEよりお気軽にご連絡ください。

Wellpila店舗情報

店舗名：Wellpila福山春日店

サービス内容：女性専用マシンピラティススタジオ

サポート体制：ピラティスインストラクター（ケアリスト）・看護師・管理栄養士によるサポート

所在地：広島県福山市春日町２丁目５－２２ ウイング春日 1階

営業時間：平日・土日祝 9:00-21:00

定休日：金曜日、年末年始

HP：https://fyt-well.co.jp/service/

公式LINE：https://lin.ee/UMPRLqx

Instagram：https://www.instagram.com/wellpila_fukuyamakasuga/

最新情報や詳細については、公式サイト・Instagramをご確認ください。