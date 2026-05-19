【参加無料・セミナー】セラースプライトを用いたヒット商品発掘とローリスクハイリターンのクラファン販売戦略ライブを開催

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEは2026年5月20日（水）14:00～15:30に、無料オンラインライブ「セラースプライトを用いたヒット商品発掘とローリスクハイリターンのクラファン販売戦略」を開催いたします。



＜視聴はこちらから＞

zoom(https://zoom.us/j/95617715907?pwd=4p4DaQrlMi9XWY9AGfG5H7VoiIv98y.1)

YouTube(https://youtube.com/live/Sec2bT9Mza8?feature=share)

セミナー概要

本セミナーでは、海外で売れている日本未上陸ブランドの独占販売権を取得し、日本市場で販売する“海外ブランド総代理ビジネス”について解説します。

近年、クラウドファンディングを活用することで、在庫リスクや初期投資を大幅に抑えながら新規物販事業を立ち上げる手法が注目されています。

本講演では、ビッグデータを用いた商品リサーチツール

「セラースプライト」を活用したヒット商品の見つけ方をはじめ、

・日本市場で伸びる商品の特徴

・海外メーカーとの交渉方法

・日本独占販売権の獲得方法

・クラウドファンディングを活用した販売戦略

・初月から売上1000万円超を目指す事業設計

などを、実際の事例を交えながら詳しく解説いたします。

これから新規事業として物販を始めたい方、クラウドファンディングに興味のある方、海外商品を扱うビジネスモデルを学びたい方におすすめの内容です。

こんな方におすすめ

- 海外のヒット商品を日本市場で販売するビジネスに興味がある方- 在庫リスクや大きな初期投資を抑えて物販事業を始めたい方- クラウドファンディングを活用した販売戦略を学びたい方- Amazonデータ分析ツール「セラースプライト」を使った商品リサーチ手法を知りたい方- 新規事業や副業として、海外ブランド総代理ビジネスに挑戦したい個人・法人の方

登壇者

株式会社LeaguE

武智 翔太郎（たけち しょうたろう）

株式会社LeaguE 代表取締役

海外メーカー商品の日本総代理店事業およびクラウドファンディング支援事業を展開。

これまで多数の海外ブランドの日本展開を支援し、クラウドファンディングを活用した販売戦略で実績を構築。

海外ヒット商品の日本における独占販売権の獲得方法から、クラウドファンディングを活用してリスクを抑えながら販売を開始し、新規の物販事業を軌道に乗せるまでの戦略を、事例を交えながら解説します。

開催概要

日時：2026年5月20日（水）14:00～15:40

参加方法：オンライン（Zoom/YouTube同時配信）

▼ Zoom参加

https://zoom.us/j/95617715907?pwd=4p4DaQrlMi9XWY9AGfG5H7VoiIv98y.1

ミーティングID：956 1771 5907

パスコード：552003

▼ YouTube参加

https://youtube.com/live/Sec2bT9Mza8?feature=share

参加費：無料

備考：途中入退室可

問い合わせ先

株式会社LeaguE

メールアドレス：support@league-japan.com