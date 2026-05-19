台湾向け高速鉄道車両の出荷について

日本車輌製造株式会社

日本車輌製造株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：田中 守、以下「日本車両」）は、このたび、株式会社日立製作所（以下、日立）より受注した台湾向け新型高速鉄道車両のうち、当社が製造を担当する車両について、日立への第1回目の出荷を行います。

本件は、日立、株式会社東芝等で構成されるHitachi Toshiba Supreme Consortium（HTSC）が、台灣高速鐵路股份有限公司（以下、台湾高鐵）より2023年5月に受注した新型高速鉄道車両12編成144両の一部を、日本車両が製造するものです。完成した車両は、東海旅客鉄道株式会社の最新型新幹線車両「N700S」をベースとしています。

日本車両は、国内向け鉄道車両の製造に加え、海外向け案件にも継続的に取り組んでおり、台湾向け高速鉄道車両においても長年にわたり培ってきた高速鉄道車両の製造技術および品質管理の知見を活かし、計画どおり製造を進めてきました。

今回出荷する車両は今後、既公表のとおり日立を通じて台湾高鐵へ順次納入される予定です。日本車両は、引き続き品質と信頼性を最優先に、関係各社と緊密に連携しながら、本案件を着実に推進してまいります。