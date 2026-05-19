【第一実業】鋳造現場のDXと省力化を推進「日本鋳造工学会 第187回全国講演大会 つながる展」に出展

第一実業株式会社

総合機械商社の第一実業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：船渡雄司）は、2026年5月23日（土）と24日（日）の2日間、ライトキューブ宇都宮（栃木県宇都宮市）で開催される「日本鋳造工学会 第187回全国講演大会 つながる展」に出展いたします。本大会は、公益社団法人日本鋳造工学会が「鋳造業界10年戦略」をテーマに掲げ、鋳造業界の技術向上を目的として開催されます。

当社ブースでは、鋳造業界が抱える「人手不足の解消」「重筋作業の負担軽減」「環境負荷低減」をコンセプトに、最新の砂型3Dプリンタや高度な自動仕上げ技術を紹介します。現場の作業環境改善と生産性向上に直結する、実戦的なソリューションを提案します。

砂型3Dプリンタ（Ex-One / voxeljet AG）

現在「voxeljet」と「ExOne」の両ブランドの統合が進められており、鋳造向けバインダージェット技術のラインアップや適用領域はさらに拡大しています。当社では、本年より両ブランド製品の取り扱いを開始し、砂型3Dプリンティング分野における包括的な提案体制を構築いたしました。近年、砂型３Dプリンタは、試作用途にとどまらず、量産工程への適用も加速しています。複雑な形状の部品製造や短納期対応が求められる鋳物製造分野において、次世代の生産手法として注目されています。

今後は、両ブランドが持つ高度な技術とノウハウを活用し、お客様の生産課題に応じた最適なAMソリューションを提供してまいります。

鋳造仕上げ工程向けソリューション（株式会社FINESYSTEM、以下「FINESYSTEM社」）

FINESYSTEM社の独自技術である「エアーフロートシステム」を活用し、鋳造品の仕上げ工程における自動化・高効率化を実現するソリューションです。

鋳物製品は、形状や寸法に個体差が発生しやすく、従来の自動化設備では安定した品質の維持が課題となっていました。

同社独自のエアーフロート技術によりワークへの追従性を高め、鋳物特有の個体差に柔軟に対応し、高品質な仕上げ加工を実現します。

熟練技能への依存度が高い仕上げ工程において、省人化・作業負荷低減・品質安定化に貢献し、鋳造現場の生産性向上を支援します。

【出展概要】

展示会名：第187回全国講演大会（2026年度春期大会）つながる展（カタログ展示・PRセッション）

開催期間：2026年5月23日（土）・24日（日）

開催場所：ライトキューブ宇都宮 1階 大ホール東側 （栃木県宇都宮市宮みらい1-20）

展示会公式WEBサイト：https://jfs.or.jp/gyouji/187taikai/

当社は「次世代型エンジニアリング商社」を経営理念におけるビジョンとして掲げております。これからもモノづくり現場へ最適なソリューションを提供することで、ミッションである「人をつなぎ、技術をつなぎ、世界を豊かに」の実現と、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

お問い合わせ先：

第一実業株式会社 経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部

TEL：03-6370-8691

E-mail :djk_info@djk.co.jp