ギグワークス・アドバンス、京王百貨店 新宿店で2つのアート展を連続開催

ギグワークス株式会社

ギグワークス・アドバンス株式会社（ギグワークス株式会社（東証スタンダード 2375）子会社本社：東京都港区、代表取締役社長：稲村勝巳）は、障がいのあるアーティストの表現活動を応援するプロジェクト「ハートフルブリッジ」の取り組みとして、2026年5月21日（木）より、京王百貨店 新宿店 6階 アートスクエアにて2つのアート展を連続開催いたします。

第1弾として2026年5月21日（木）から5月27日（水）まで「Tin-kun アート展 ～ティンくんの仲間たち Vol.2～」を開催し、第2弾として2026年5月28日（木）から6月3日（水）まで「おおはしみさ アート展 SPECTRUM ARTIST」を開催いたします。

本企画は、当社に所属し、日々の業務に取り組みながら創作活動を続けるアーティストによるアート展です。

障がいの有無にかかわらず、一人ひとりが持つ感性や表現の違いを、その人ならではの魅力として社会へ届けることを目的としています。色鮮やかな作品や幻想的な表現を通じて、“違い”を個性として感じられる空間を創出します。

また、本展示ではアール・ブリュットの視点にも通じる、既存の枠にとらわれない自由な表現を紹介します。それぞれ異なる魅力を持つ作品との出会いを通じて、来場者の皆さまに新たな感動と気づきをお届けいたします。

当社は「ハートフルブリッジ」を通じて、アートを介した社会参加支援や表現活動の機会創出を推進しています。本展示会を通じて多様な個性や価値観を認め合い、共に成長できる社会の実現に貢献してまいります。



【Tin-kun アート展 ～ティンくんの仲間たち Vol.2～】

開催期間：2026年5月21日（木）～5月27日（水）

鮮やかな色彩と自由な感性で描かれた動物作品を中心に展示します。生命力と優しさにあふれる作品が、会場を明るく彩ります。

Tin-kunは、動物をモチーフにした作品を数多く手がけるアーティストです。力強くも温かみのある色づかいと、愛らしい表情で描かれる動物たちは、見る人に元気や癒やしを届けます。



【おおはしみさ アート展 SPECTRUM ARTIST】

開催期間：2026年5月28日（木）～6月3日（水）

“SPECTRUM ARTIST”として活動する、おおはしみさによる幻想的で温もりある作品を展示します。

鮮やかな色彩と個性あふれるタッチで描かれる人物表現は、見る人の心にそっと寄り添うような温かさを感じさせます。独自の色づかいや表情の描写を通じて、多様な感性が持つ美しさを紹介します。

【会場】

京王百貨店 新宿店 6階 アートスクエア

〒160-8321

東京都新宿区西新宿1-1-4

午前10時 ～ 午後8時まで (各展の最終日は、午後7時30分閉場)



【ハートフルブリッジについて】

ハートフルブリッジは、ギグワークスグループの特例子会社であるギグワークス・アドバンス株式会社が、障がいのあるアーティストの創作活動を応援するプロジェクトです。

アートを通じて多様な個性と社会をつなぎ、一人ひとりの感性や可能性を社会へ届けることで、共に成長できる社会の実現を目指しています。

【 ギグワークス株式会社 】

商号：ギグワークス株式会社

所在地：東京都港区

事業内容：子会社の経営管理（オンデマンドエコノミー、システムソリューション、シェアリングエコノミー、デジタルマーケティング事業）

コーポレートサイト：https://www.gig.co.jp/

「日本一のGig Economyのプラットフォーマーになり、労働市場に革命を起こす！」を企業

Visionに据え、ダイレクトマッチングでのGig Economy商圏の構築とともに、各種システム

開発、オンサイト、コンタクトセンター等BPO業務、シェアオフィスの提供をする

グループ。柔軟な働き方に対しての挑戦をつづけ、国内労働市場により良い未来を創造する。

【 ギグワークス・アドバンス株式会社 】

商号：ギグワークス・アドバンス株式会社

所在地：東京都港区

事業内容：【特例子会社】BPO事業、アート事業、福利厚生事業

コーポレートサイト：https://www.gigworksadvance.com/

「自立・思いやり・社会貢献」を事業理念に据え、グループ内の障がい者雇用促進、就労の定着支援を図り、多様で多彩な従業員が生き生きと活躍できる環境を提供。

グループの一員、地域社会の一員として、ともに障がいのある方の就労に貢献する企業を目指す。

【お問い合わせ先】

ギグワークス・アドバンス株式会社

ハートフルブリッジ事務局

E-mail：gwa-art@gig.co.jp