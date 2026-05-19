【新宿高島屋】完熟いちご、タラバカニ、アスパラガスを使った商品や、スウィーツ、お弁当など、約70店舗の美味が集まります！「開店30周年記念　初夏の大北海道展」、５月20日（水）から開催！

株式会社高島屋

■2026年5月20日（水）～6月2日（火）

■新宿高島屋 11階催会場

新宿高島屋では、５月20日（水）から６月2日（火）までの２週間、毎年ご好評いただいております「初夏の大北海道展」を開催いたします。

本年10月４日で新宿高島屋が開店30周年を迎えるのを記念したスペシャル商品のほか、北海道駐在バイヤーが道内各地を探してみつけた「完熟いちご」「タラバカニ」「アスパラガス」を使った商品、毎回大人気のスウィーツやお弁当などを、イートインや実演販売をまじえながら、ご紹介いたします。

※品数には限りがございます。売切れの節はご容赦ください。

※北海道産以外の原材料を使用している商品もございます。

「完熟いちご」を使ったスウィーツ（一例）

【小樽洋菓子舗ルタオ】＜実演販売＞新宿高島屋開店30周年記念 至福の苺みるくパルフェ（１カップ）1,540円 ※5月20日（水）～6月2日（火）

【宇野牧場】＜実演販売＞ 新宿高島屋開店30周年記念 北海道いちごのソフトクリームパフェ（１カップ）1,100円 ※各日50点限り ※５月27日（水）～６月2日（火）

【Milk Stand 北海道興農社】＜実演販売＞ 新宿高島屋開店30周年記念 プレミアムソフトクリーム×いちご3種食べ比べ（３種、１セット）1,501円 ※各日30点限り ※５月20日（水）～26日（火）

【うらかわ菅農園】＜実演販売＞ 高島屋限定 フローズン苺のふわふわ削り（１カップ）968円 ※５月20日（水）～26日（火）

【布袋スイーツ 毘沙門天】新宿高島屋開店30周年記念 北海道産いちごのバターサンド（４個入）1,750円 ※各日30点限り ※5月20日（水）～26日（火）

【函館千秋庵総本家】＜実演販売＞＜初登場＞ 新宿高島屋開店30周年記念 苺バターどら焼き（１個）401円 ※各日100点限り ※５月20日（水）～26日（火）

「タラバカニ」を使ったおすすめグルメ（一例）

【札幌蟹工船】＜実演販売＞ 新宿高島屋開店30周年記念 根室産たらばがに脚肉弁当（１折）3,996円 ※各日50点限り ※5月20日（水）～6月2日（火）

【クロマグロ専門工房 鮪斗（yuto）】＜実演販売＞ 高島屋限定 戸井産本鮪タラバ丼（１折）3,780円 ※各日30点限り ※５月20日（水）～26日（火）

みずみずしく、甘みがある「アスパラガス」を使ったおすすめ商品（一例）

【トヨニシファーム】＜実演販売＞高島屋限定 帯広牛×アスパラ巻き（グラナパダーノチーズ）（１本）1,296円 ※各日100点限り ※5月20日（水）～6月2日（火）

【ベーカリーカンスケ】＜実演販売＞高島屋限定 道産アスパラのブラックカレーパン（1個）567円 ※各日50点限り ※5月20日（水）～6月2日（火）

開店30周年企画！ できたてを会場で楽しめるイートイン（一例）

【Japanese Ramen Noodle Lab Q】特製プレミアム味噌らぁ麺（１人前）3,600円 ※各日50食限り ※５月20日（水）～26日（火）

2014年の開店以来究極の一杯を探求し続ける、らぁ麺職人・平岡寛視氏が提供する、渾身の味噌ラーメン。

【函館 うに むらかみ】むらかみ特選御膳～煌～（1人前、お吸い物・ガリ付）13,750円 ※5月20日（水）～26日（火）

ミョウバン不使用の新鮮な生うにを木箱でお楽しみください。特製の海鮮ばらちらしが付いたスペシャルセットです。

【旭川成吉思汗 大黒屋】＜初登場＞ 大黒屋ジンギスカン定食（１人前／ごはん、味噌汁、香の物付）2,200円 ※5月20日（水）～26日（火）

旭川のジンギスカン専門店から、味付ジンギスカンと肩ロースを盛り付けた、食べ比べ定食です。

【札幌つけ麺 風来堂】＜初登場＞ 北海道アスパラバター味噌つけ麺（１人前）1,850円 ※５月27日（水）～６月2日（火）

札幌の大人気つけ麺専門店。濃厚で芳醇な味噌と小麦を挽いた香り立つ麺に、道産アスパラガスを加えた一杯です。

【二条かに市場マルダイ水産】根室産たらばがに御膳（１人前／かに汁、かに入り松前漬、かにしゅうまい２個付 ※かにしゅうまいは紅ズワイガニを使用） 5,940円 ※５月27日（水）～６月２日（火）

タラバカニのほぐし身・棒肉をたっぷり詰めたお重に、かにしゅうまい、あえもの、かに汁を添えた、かにづくし御膳です。

開店30周年企画！ 北の名店がタッグを組んだお楽しみの味（一例）

【SOUP CURRY KING】×【中国料理 布袋】＜イートイン＞＜初登場＞ 布袋のザンギとアスパラのカリー（１人前、ごはん付）2,300円 ※５月20日（水）～26日（火）

【NIKU NEEDS＆】×【釧路おが和】 ＜イートイン＞士幌黒牛・低温調理の羊肉＆牛レバー重 ファフィ卵といくらをのせて （１人前）３,982円 ※5月27日（水）～６月2日（火）

★詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.takashimaya.co.jp/shinjuku/event/hokkaido/

※このプレスリリースの情報は５月19日（火）午後3時時点のものです。予告なく、商品の内容や価格等が変更となる場合がございます。

※お問い合わせ：TEL03-5361-1111（新宿高島屋 代表）