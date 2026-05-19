テラドローン、固定翼型迎撃ドローン「Terra A2」がウクライナで実運用開始

Terra Drone株式会社

Terra Drone株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：徳重 徹、以下「テラドローン」）は、子会社Terra Inspectioneeringの出資先であるウクライナのディフェンステック企業WinnyLab LLC（以下「ウィニーラボ社」）と共同展開する固定翼型迎撃ドローン「Terra A2」について、ウクライナにおける実戦環境下での運用を開始したことをお知らせいたします。

本取り組みは、実戦環境下での継続運用を通じてコンバットプルーブン化を進めるものであり、広域防空向け固定翼迎撃ドローンの実用性検証、現場運用データ取得、および将来的なグローバル防衛市場展開を見据えた重要なステップとなります。

また、当社が既に展開・迎撃成功を確認しているロケット型迎撃ドローン「Terra A1」と組み合わせることで、多層型防衛の実現を推進してまいります。

背景

近年、中東およびウクライナを中心に、シャヘド等に代表される低コスト長距離無人機による大量攻撃が、重要インフラや都市部、市民生活に対する深刻な脅威となっています。こうした脅威に対し、高額な迎撃ミサイルのみで継続対応することには、防衛コストおよび持続性の観点から課題が指摘されており、「低コストな脅威へ、持続可能な手段で来る前に対処する」新たな防空インフラ構築が世界的に求められています。

その中で、迎撃ドローン市場は世界的に急速な拡大が進んでいる一方、実際に実戦環境下で継続運用され、改善サイクルまで含めて機能している企業は世界でも極めて限定的です。国際市場では、人命や国家安全保障に直結する防衛分野において、コンバットプルーブンであることが装備採用における重要な要素となっています。

また、ウクライナでは、実運用を起点とし、現場評価に応じて追加導入を進める短サイクル型の導入モデルが一般的です。GPS妨害（ジャミング）、電子戦、通信遮断など、通常の試験環境では再現困難な状況が常時発生する中、実際の戦場における継続運用に加え、現場フィードバックを基に高速で改善できるかが極めて重要視されています。

取り組みの内容

テラドローンは、ウィニーラボ社を通じ、固定翼型迎撃ドローン「Terra A2」の実戦環境下での運用を開始いたしました。

「Terra A2」は、広域監視、長距離飛行、長時間滞空を前提として設計された固定翼型迎撃ドローンです。高度な航空力学設計により、最大312km/hの高速飛行、75kmの広域カバー能力、40分以上の飛行持続時間を実現しています。また、レーダーシステムとの連携を前提とした設計により、広域監視、目標検知、追尾、迎撃までを一体で実施可能な固定翼型迎撃プラットフォームとなっています。これにより、従来の近距離迎撃中心の防衛体制に対し、「来る前に対処する」広域防空レイヤーを提供可能となります。

さらに当社は、既に展開・迎撃成功を確認しているロケット型迎撃ドローン「Terra A1」と、固定翼型迎撃ドローン「Terra A2」を組み合わせることで、多層型防衛の構築を進めています。

今回の実運用では、現場から得られるフィードバックを基に、継続的な性能改善および運用最適化を進めてまいります。こうした実戦環境で蓄積される運用データや改善知見は、今後の製品高度化のみならず、各国防衛機関との協議やグローバル市場展開においても重要な競争力になると考えています。

今後の展望

テラドローンは、今後もコンバットプルーブンの製品展開を進めながら、同様の課題を抱える他地域への展開も視野に入れ、持続可能な防空インフラとして製品展開を推進してまいります。

また、日本、欧州、中東、アジア太平洋地域を含む各国政府・防衛機関との連携を進め、多層型防衛ソリューションの構築を推進してまいります。

テラドローンは今後も、人命保護、重要インフラおよび社会機能の維持に資する技術を通じて、持続可能な安全保障基盤構築への貢献を目指すとともに、急速に拡大するグローバル防衛市場における事業機会獲得を進めてまいります。

ユーザーコメント

＜ハルキウ州 攻撃型無人機中隊 対空迎撃ドローンプラトーン 指揮官＞

「Terra A2」は、攻撃型無人機からウクライナの重要インフラを防護するために運用されているドローンです。相手ドローンへの対処には各要素の連携が不可欠であり、迎撃機そのものがその任務の中核を担っています。

我々の部隊では、「Terra A2」を採用する前に複数のシステムを比較・検証しました。その中で「Terra A2」は、操作がシンプルで直感的であり、オペレーターの習熟も容易であることが確認されました。また、公表されている性能仕様を満たしているだけでなく、実運用ではそれを上回る成果を示しています。

そして最も重要なのは、「Terra A2」が実際の現場において、任務を遂行可能であるという点です。確かな結果を生み出す信頼性の高いシステムだと評価しています。

当社の防衛事業展開に関する方針について

テラドローンは、当社の防衛事業の展開に関する方針等を公開しておりますので、ご参照ください。

参照：https://terra-drone.net/26065

今後の見通し（業績の影響について）

本件は、中長期的には当社の企業価値の向上に寄与するものと考えておりますが、現時点では、2027年１月期の当社連結業績への影響は軽微と考えております。今後、公表すべき事象が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

本事業に関するお問い合わせ

事業サイト：https://terra-defense.com/

お問合せフォーム：https://terra-defense.com/ja/contact-ja/

Terra Drone株式会社 新規事業第2部 担当：森田

Email：defense@terra-drone.co.jp

TEL：080-4329-7881

Terra Drone株式会社

テラドローンは、「Unlock “X” Dimensions（異なる次元を融合し、豊かな未来を創造する）」というミッションを掲げ、ドローンの開発及びソリューションを提供しています。また安全かつ効率的なドローンの運航を支援するための運航管理システム（UTM）の開発・提供や、国外を対象にした空飛ぶクルマ向け運航管理システムの開発にも注力し、幅広い産業に貢献しています。

テラドローンは、測量、点検、農業、運航管理の分野で累計3000件以上の実績を誇っています。また、当社グループを通じて提供されるUTMは、世界10カ国での導入実績があります。こうした成果により、Drone Industry Insightsが発表する『ドローンサービス企業 世界ランキング』で、産業用ドローンサービス企業として2019年以降連続でトップ2にランクインし、2024年は世界1位を獲得しました。さらに、経済産業省主催「日本スタートアップ大賞2025」では、国土交通分野の社会課題に向けた取り組みが高く評価され、「国土交通大臣賞」を受賞しました。

テラドローンは、ドローンや空飛ぶクルマの普及を見据え、“低空域経済圏のグローバルプラットフォーマー”として社会課題の解決を目指します。

詳しくは http://www.terra-drone.net