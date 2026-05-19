HitPaw VikPea V5.3.0リリース：AI生成モデル・高画質化新機能・クラウド処理大幅強化

HitPaw.,Limited

2026年5月19日（火）、東京-AI動画高画質化ソフト「HitPaw VikPea(https://x.gd/Cauxv)」の最新バージョンV5.3.0を正式リリースいたしました。

本アップデートでは、AI生成モデルと高画質化の新機能追加、クラウド処理機能の強化など、映像制作の効率と品質を大幅に向上させる機能を多数実装しています。

HitPaw VikPea V5.3.0最新バージョンに関する情報

HitPaw VikPea V5.3.0トップ画像

今回のアップデートは「動画美化機能」「動画高画質化」「AIツール」「AI背景削除」「AI動画生成」という5つの部分があります。

以下はこの5つの部分を基づいて、具体的な新機能および旧機能の改善点を紹介します。

VikPea V5.3.0を確認 :https://x.gd/Cauxv

動画美化機能に関するアップデート

リアルな人顔動画をより迅速にエクスポートできるように、V5.3.0で動画美化機能がクラウドエクスポートおよびローカルエクスポートに対応可能です。

端末スペックに影響せず、美化した動画を素早く処理し、ユーザーの用途に応じて柔軟な出力環境を選択可能になりました。

動画高画質化の新機能と機能改善

動画美化機能ークラウドエクスポート- 新AI生成モデル追加

「AI生成（ナチュラル）」

「AI生成（シャープ）」

HitPaw VikPeaのAI生成モデルは、低解像度動画の補完に特化した先進的なAI技術を採用しています。不足している細部ディテールを自動生成することで、ぼやけた映像の質感や輪郭を自然に補正し、より鮮明で高品質な映像へと仕上げます。

V5.3.0では、新たに「ナチュラル」と「シャープ」の2つのモードを追加。用途や映像スタイルに応じて最適な画質強化を選択でき、より柔軟で高度な映像表現が可能になりました。

新しいAI生成モデル- 旧機能の改善

クラウドエクスポート管理機能の強化：タスクの一括削除に対応し、未ダウンロード動画の削除が可能になりました。

色空間変換に対応：ある色空間（色域）で表現された画像や映像のデータを、別の色空間の数値に計算し直せるようになりました。

HDR全鏈路：HDR素材の読み込みから出力まで一貫した高品質処理を実現しました。

設定画面の最適化：操作性を改善し、より直感的な設定が可能になりました。

AIツールボックス

- 新機能：スローモーションAIモデル追加

スローモーションAIモデルにより、動画をスローモーション化に可能し、より滑らかで自然なスローモーション動画を実現しました。

AI背景削除機能の新機能と機能改善

新機能：スローモーションAIモデル- 新モデル：高品質背景切り抜きモード

従来の背景切り抜きをさらに強化し、高品質モードを追加しました。このモードで、動画の背景を削除できる上、複雑な輪郭や髪の毛なども精細に処理できるようになりました。

新モデル：高品質背景切り抜きモード- 旧機能の改善

高品質背景切り抜き機能がクラウドエクスポートに対応できるようになりました。ローカル環境に依存しない高品質処理を実現しました。

AI動画生成モデルの新機能

- 新モデル：Kling V3 OmniとKling Video 3.0を搭載

最新の生成AIモデルを活用し、より高度な動画生成ワークフローを実現しました。

HitPaw VikPea V5.3.0を利用する方法

新モデル：Kling V3 OmniとKling Video 3.0

方法１：ホームページからダウンロード。

ホームページを確認 :https://x.gd/Cauxv

方法２：ソフトのアップデート機能を利用

今後の展開

HitPawは今後も、AI技術を活用した動画編集・生成領域において革新を続け、より高品質で効率的なコンテンツ制作環境の提供を目指してまいります。

お問い合わせ

HitPaw VikPeaについてご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

公式サイト：https://www.hitpaw.jp/(https://x.gd/Cauxv)

公式X（旧Twitter）：https://x.com/HitPawJapan

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@hitpawjapan5157