株式会社Cloud Navi、Alibaba Cloud日本市場におけるディストリビューターに正式認定

株式会社Cloud Navi

株式会社Cloud Navi（本社：東京都渋谷区、以下「Cloud Navi」）は、2025年8月、Alibaba Cloud（アリババクラウド）より、日本市場におけるディストリビューター（最上位パートナー／総代理店）として正式認定を受けました。

Cloud Naviは、日本市場においてトップクラスの取扱実績を有するAlibaba Cloudパートナーとして、クラウドサービスの販売、技術支援、AIソリューションのローカライズ導入を一体的に推進してまいりました。このたび、ディストリビューターとしての事業体制をさらに強化するとともに、今後の重点戦略についてお知らせいたします。

アジアを代表するクラウドプロバイダーである Alibaba Cloud Japan は、近年、日本市場への投資を加速しており、高性能・低コスト・高信頼性を兼ね備えたクラウドおよびAIインフラを提供しています。Cloud Naviはディストリビューターとして、Alibaba Cloudとのパートナーシップをさらに深化させ、日本企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）、コスト最適化、およびAI活用・業務高度化を支援してまいります。

Cloud Naviについて：「クラウド × AI」で日本企業の変革を支援



Cloud Naviは2022年12月に設立され、クラウド業界において10年以上の経験を有するエンジニア・ビジネスメンバーによって創業されました。創業メンバーには、Alibaba Cloud Japanにおいて日本市場向け事業開発をリードした経験を持つメンバーも含まれており、日本企業におけるクラウド導入やローカライズに関する深い知見と実績を有しています。

これまでに、ゲーム、インターネット、製造、リテールなど、幅広い業界の日本企業を支援してきました。特に、Alibaba Cloud環境の新規構築、クラウドマイグレーション、MSP（マネージドサービス）運用支援において豊富な実績を有しています。

また、日本語・中国語・英語の3言語による24時間365日の技術・運用サポートを提供し、日本企業とグローバルテクノロジーとの橋渡し役として、迅速かつ実践的な技術支援を行っています。

AI領域においては、Alibaba Cloudの大規模言語モデル（LLM）「Qwen（クウェン）」に加え、画像生成・動画生成モデル「Wan」「HappyHorse」などを活用したマルチモーダルAIソリューションのローカライズ導入支援を本格展開しています。 生成AIのAPI連携、プロンプト設計、業界データを活用したファインチューニング、オンプレミス環境への導入、A/Bテストまでをワンストップで支援し、日本企業のAI活用を迅速・安全・効果的に実現してまいります。

ディストリビューターとしての3つの重点戦略



Alibaba Cloud日本ディストリビューターとして、Cloud Naviは今後、以下の3つの重点戦略を掲げ、事業を推進してまいります。

１. クラウド顧客基盤の継続的な拡大

既存顧客および新規見込み顧客に対し、最適なクラウドアーキテクチャ設計、クラウド移行支援、MSP運用支援、コスト最適化、セキュリティ対応など、包括的なクラウドサービスを提供します。

２. ティア2代理店パートナーエコシステムの拡充

ISV、SIer、ITサービス事業者との協業を強化し、多様な業界ニーズに対応可能なローカルエコシステムを構築します。販売支援、技術支援、共同提案などを通じ、パートナー企業との成長を推進してまいります。

３. AIソリューションのローカル展開

Alibaba Cloudが提供するLLM「Qwen」、画像生成・動画生成モデル「Wan」「HappyHorse」などの先進的なAIモデルを、日本企業の実業務と結びつけ、業種特化型AIソリューションの展開を推進します。業務効率化、ナレッジ活用、カスタマーサポート、コンテンツ生成など、多様なユースケースにおけるAI活用を支援し、ビジネス変革を実現してまいります。

Alibaba Cloud AIモデル：日本企業のAI活用を支える次世代基盤



Cloud Naviは、「AIソリューションの本格的なローカライズ導入」を中長期戦略の柱に位置づけています。その中核となるのが、Alibaba Cloudが展開する大規模言語モデル「Qwen」をはじめとする先進的なAIモデル群です。

Qwenは、世界有数のオープンソースLLMの一つであり、多言語対応、文脈理解、業務特化型カスタマイズなどにおいて優れた性能を発揮しています。また、画像生成・動画生成領域においても、「Wan」「HappyHorse」などのマルチモーダルAIモデルの活用が進んでいます。

Cloud Naviは、これらのモデルについて、API利用支援、ローカル環境への導入、推論基盤構築、業務システム連携まで包括的に支援し、日本企業における生成AI活用の実装を推進してまいります。

会社概要

- 会社名： 株式会社Cloud Navi- 本社所在地： 東京都渋谷区渋谷2-21-1渋谷ヒカリエ33階- 事業内容： Alibaba Cloudクラウドリソースの販売、MSP（マネージドサービス）、クラウド移行支援、AIソリューションの導入支援、ITコンサルティング 等- 公式サイト：https://cloudnavi.co.jp

Cloud Naviは、「クラウド基盤 × AI能力」を中核に据え、お客様の持続的な競争力を支えるデジタル基盤の提供をビジョンとして掲げ、日本企業にとって最も信頼されるテクノロジーパートナーを目指してまいります。