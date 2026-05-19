【廃線路上でパレード!?唯一無二の未来型ハイティー体験！】「NIGHT PARADE Dinner Party」登場！

株式会社DDグループ

株式会社ＤＤグループの連結子会社である株式会社ダイヤモンドダイニング（本社：東京都港区、代表取締役社長：松村 厚久）が運営する京都・梅小路『FUTURE TRAIN KYOTO DINER & CAFE（以下、「FUTURE TRAIN」）』では、シグニチャーコース「FUTURE IMAGINATION COURSE」のディナータイムをリニューアル、「NIGHT PARADE Dinner Party」として、2026年5月23日（土）より展開いたします。

「FUTURE TRAIN」Experience Guidance

「FUTURE TRAIN」は、”列車型シアター”へと生まれ変わった特急サンダーバードの先頭車両と、その後ろに続くホームに停車している列車をコンセプトにした、食とアートの体験を楽しむ未来列車型エンターテイメントレストランです。カラフルでポップ、レトロフューチャーな空間と、「京都ダイナー」をテーマに、ダイナーらしいにぎやかさと京都ゆかりの食材や食文化を融合させたお食事をお届けしています。

シグニチャーコース「FUTURE IMAGINATION COURSE」は、音と光で彩られる没入体験とシアトリカルな食事が一つとなったアトラクション型のお食事プラン。

日本のKawaii文化の第一人者であるアーティスト・増田セバスチャンとデジタルクリエイティブを強みとする株式会社IMAGICA EEXとのコラボレーションによる、先頭車両での"時空旅行"から物語が始まります。旅の案内人は、未来から派遣された車掌の「バーディ・バディ」とアテンダントの「ピンクバード」が務めます。

乗客のみなさまのイマジネーションを原動力に走り出した「FUTURE BIRD」は、未来に向かって様々な世界を巡ります。イマジネーションが足りなかったり乱れたりすると、走行が不安定になってしまうかも…安全な旅のためにも、ドキドキやワクワクと一緒に、イマジネーションを最大限自由に広げてご乗車ください。

時空旅行サンプルムービー - Time-Travel Experience Preview - FUTURE TRAIN

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=B0SnlH5OrHk ]

時空旅行の後は食堂車である2号車へ。「NIGHT PARADE Dinner Party」では、食事内容をハイティースタイルにリニューアル。乾杯ドリンクと3段のハイティースタンドがゲストを出迎えます。

「NIGHT PARADE Dinner Party」Start！

High Tea Stand（中学生以上）【内容】乾杯ドリンク+食事全15品＋ノンアルコールフリーフロー（オプションでアルコールに変更可能）

「NIGHT PARADE Dinner Party」では、お子様でも食べやすいお料理をピックアップした

「KODOMO STAND（小学生 6～12歳）」もご用意。スタンドには「FUTURE TRAIN」と同じカラーのオリジナルバルーンの飾り付き！旅の思い出とともにお持ち帰りいただけます。

＊シナモンシュガーチュロス

＊イマジネーションメレンゲ

＊SAKURA抹茶ポテト

＊バーディ車掌のタルト

＊車掌帽のバターケーキ

＊鱈のペッパーフライ ココナッツカレーソース

＊ミニミニバーガー

＊ピクセル押し寿司 カリフォルニアキューブ

【内容】乾杯ドリンク+食事全8品＋ソフトドリンクフリーフロー

心が浮き立つようなカラフルなドリンクを手に、バーディ・バディ車掌の発声で乾杯！楽しいパーティの幕開けです。

＊乾杯ドリンク -バーディ色の四重奏-

［ノンアルコール］

ハイティースタンドの上段と中段には、今旅してきた「ピクセルの世界」や「お菓子の世界」をイメージした小さなスイーツやセイボリーが並びます。旅の案内人である車掌のモチーフも…!

［上段］ピクセルアミューズ

＊ゴルゴンゾーラと生ハムのパニプリ

＊抹茶サワークリームとスモークサーモンの

ミニバジルコーン

＊おかしなミニチュロス

焼き茄子と甘エビのタルタル

［中段］京都ダイナー セイボリー＆スイーツ

＊ハッピーイエローレモンマカロン

＊車掌帽のバターケーキ

＊鱈のペッパーフライ ココナッツカレーソース

＊ピクセル押し寿司 カリフォルニアキューブ

［下段］ピンク色宇宙の枯山水

＊チリコンカン

＊石に見立てたハッシュポテト

＊パテドカンパーニュ

＊近江牛とチェダーチーズのミニバーガー

可愛らしくくるまれたクレープも登場・・・と思いきや、こちらはお口直しにピッタリの爽やかなサラダ。こぼれそうな具材とドレッシングを、もちもちのクレープ生地で巻いています。

＊ブーケ・ドゥ・クレープ

~ポッピン フルール ルソワール~

ネオンでキラキラ光るカートで運ばれてくるのは「米粉のポップオーバー」。カスタードクリーム、ホイップクリーム、ハニーマスカルポーネの3種のディップの中からお気に入りを見つけてみてください。

＊米粉のポップオーバー 3種のディップ

贈り物の包み紙を開くと現れるのは、柔らかく煮込まれたチキンのメインディッシュ。きのこの旨みがとけこんだまろやかなホワイトクリームは、具材だけでなくポップオーバーとの相性も抜群。

＊時空の狭間に落ちたプレゼント シャンピニオンクリームとアスパラのチキンフリカッセ

お食事のフィナーレは「宝石の世界」から飛び出してきたような輝きを放つホールケーキ。美しいだけでなくふんわり柔らかな口当たりのシフォンケーキは、食べ終わってしまうのが惜しくなってしまうほど。

＊フォンダン オ ジェム シフォン とろける宝石のシフォンケーキ

途中ピンクバードによる乗車券への入鋏や、イマジネーションが無いと開くことができない不思議な「ワープおみくじ」も実施。お食事だけに止まらないお楽しみコンテンツが、旅の高揚感をアップしてくれます。

エンディングは、バーディ・バディとピンクバードが揃ってゲストをお見送り。イマジネーションに満ちた旅をきっかけに、貴方の未来が大きく開けることを願って・・・！

Plan Information

▪️料金：

・High Tea Stand（中学生以上） おひとり様 6,000円

１. ノンアルコールフリーフロー

┗カフェ&ティー / モクテル / ソフトドリンク

２. アルコールフリーフロー お一人様+1,000円

┗ノンアルコールフリーフローにプラスして、ビール / ワイン / オリジナルカクテル / スタンダードカクテル

３. 京都セレクトプレミアムフリーフロー お一人様+2,000円

┗アルコールフリーフローにプラスして、セレクトシグニチャーカクテル / オリジナルカクテル / 日本酒 / 京都のお酒

・KODOMO STAND（小学生 6～12歳） おひとり様 2,000円

※ソフトドリンクフリーフロー込

▪️開催日：毎週土曜・日曜

▪️時間：

17:15～17:30 受付

17:30～【没入型アート体験】※約20分

18:00頃～【料理提供開始】

19:45 終了予定

Shop Information

photo by Kaori Uemura

▪️店名：FUTURE TRAIN KYOTO DINER ＆ CAFE

（フューチャートレイン・キョウト・ダイナー・アンド・カフェ）

▪️住所：京都府京都市下京区観喜寺町3-7 梅小路ハイライン

▪️アクセス：京都駅から1駅 (JR西日本 山陰本線 梅小路京都西駅 直結)、京都駅から徒歩20分

▪️席数：全88席

▪️入場（チャージ）料：700円、小学生以下300円（未就学児は無料）

▪️営業時間：

平日：11:00～16:00（L.O.15:00） ／ 17:00～22:00（L.O.21:00）

土日祝：11:00～22:00（L.O.21:00）

▪️公式サイト・ご予約：https://www.futuretrain.jp/

▪️Instagram：https://www.instagram.com/futuretrain.kyoto/

※表記価格はすべて税込です ※コースは入場料・サービス料込価格です

プロデュース

増田セバスチャン

1970年生まれ。ニューヨーク在住。1990年代前半より演劇や現代美術に関わり、1995年に表現の場としてのショップ「6%DOKIDOKI」をオープン。一貫した独特な色彩感覚からアート、ファッション、エンターテインメントの垣根を越えて作品を制作。 きゃりーぱみゅぱみゅ「PONPONPON」MV美術、「KAWAII MONSTER CAFE」プロデュースなど、世界にKawaii文化が知られるきっかけを作る。

2017年度 文化庁文化交流使、2018年度ニューヨーク大学客員研究員、2019年 Newsweek Japan 世界が尊敬する日本人100人。

https://sebastianmasuda.com/

企画・開発

ＤＤグループ

会社名：株式会社ＤＤグループ

所在地：東京都港区芝4丁目1-23 三田NNビル 18階

代表者：代表取締役社長 CEO 松村厚久

URL：https://www.dd-grp.com/



店舗運営

ダイヤモンドダイニング

会社名：株式会社ダイヤモンドダイニング

所在地：東京都港区芝4丁目1-23 三田NNビル 18階

代表者：代表取締役社長 松村厚久

URL：https://www.diamond-dining.com/

施設管理

梅小路ハイライン

会社名：株式会社梅小路ハイライン

所在地：京都市下京区塩小路通烏丸西入 関電不動産京都ビル８F

代表者：代表取締役 橋本修男

備 考：京都駅ビル開発株式会社などが出資