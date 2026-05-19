NTTインテグレーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長執行役員：桜井 伝治、以下 NTTインテグレーション）と、日本アイ・ビー・エム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：山口 明夫、以下 日本IBM）は、日本国内初※となるエンタープライズ向けAIアクセラレーター「IBM Spyre Accelerator for Power（以下 IBM Spyre）」を活用した次世代オンプレミスAI基盤サービスの開発に向けた技術検証を共同で開始しました。NTTインテグレーションは、本サービスの提供を通じて、オンプレミス環境で企業がより安全かつ効率的にAIを活用できる環境の実現を目指します。









＜背景：AIの本格導入における課題＞

近年、生成AIや大規模AIモデルの活用が急速に拡大する一方、PoCや限定的な活用段階を超え、本格的に業務へ展開するフェーズにおいて、新たな課題が顕在化しています。

その一つが、AI推論基盤における電力消費の増大とデータセンターの電力制約です。従来のGPUを中心としたAI基盤は高い性能を持つ一方で、消費電力や設置要件が大きく、持続的なAI活用の観点から課題とされています。





また、生成AIやRAG（Retrieval Augmented Generation）の導入・運用には高度な専門知識が求められ、AI基盤の設計・運用業務が特定のIT人材に集中してしまうケースも少なくありません。その結果、現場部門が自律的にAIを活用しづらいといった課題も指摘されています。





さらに、機密性の高い基幹データや業務データを扱う企業においては、データを外部環境に移動させず、安全にAIを活用したいというニーズも根強く、オンプレミス環境におけるAI活用の重要性が改めて高まっています。とりわけ製造業の設計部門や生産現場では、設計図面・製造プロセスデータ・歩留まり情報といった極めて秘匿性の高い知的財産（IP）や機密情報がオンプレミス環境で厳格に管理されており、これらのデータを社外に持ち出すことなくAIで活用したいという要望は一段と強まっています。





日本IBMとNTTインテグレーションによるセキュアなマネージドAI基盤ソリューション





＜次世代AIアクセラレーター「IBM Spyre Accelerator for Power」の特長＞

これらの課題を解決する鍵として注目されるのが「IBM Spyre」です。

IBM Spyreは、AI推論処理に特化し、エンタープライズ用途を前提に設計されたAIアクセラレーターです。高い推論性能を維持しながら消費電力や設置要件を抑えられる点を特長としており、電力制約や運用負荷といった課題への対応が期待されています。

一般的なGPUサーバーの導入においては、大容量電源への改修工事や専用の冷却設備の整備が必要となるケースが少なくありませんが、IBM SpyreはIBM Power11サーバーにアドオンカードとして搭載する設計のため、電源設備や空調の大幅な改修を伴わずにAI推論機能を追加することが可能です。





また、IBM Powerサーバーと組み合わせることで、基幹業務データを外部に移動させることなくサーバー内でAI推論を完結でき、セキュリティやデータ主権を重視する企業ニーズに適したオンプレミスAI基盤を構成できます。こうした特長を踏まえ、NTTインテグレーションと日本IBMは、IBM Spyreを活用したオンプレミスAI基盤の実現性について技術検証を開始しました。









＜技術検証の目的：エンタープライズ向けAI基盤の有効性評価＞

本技術検証では、IBM Power11とIBM Spyreを組み合わせ、エンタープライズ向けAI推論基盤としての有効性を検証します。IBM Powerが担う基幹業務データとAI推論処理を同一基盤上で連携させることで、データを移動させることなくAIを活用できる構成を検証し、高いセキュリティと運用効率を両立するオンプレミスAI基盤の実現を目指します。

加えて、消費電力や運用負荷の観点からも評価を行い、企業が実運用で導入可能なAI基盤であるかを検証します。









＜自社を「クライアントゼロ」とした実務レベルの知見蓄積へ＞

NTTインテグレーションは、本取り組みにおいて自社を「クライアントゼロ」と位置づけ、実際の業務にIBM Spyreを適用します。IBM i上で稼働する基幹業務データの分析や、RAGを活用した社内ナレッジ検索など、日常業務に即したユースケースを対象に検証を進めます。そして、構築・運用・運用後の改善といった実務レベルの知見を蓄積し、その成果を将来提供するサービスに反映していきます。





企業におけるAI活用は、用途や業務特性に応じて最適な基盤が異なります。NTTインテグレーションは、x86サーバー、IBM Power、オンプレミス、クラウドといった複数の基盤を組み合わせ、ワークロードに応じた最適なAI実行環境を選択できる「全方位的（オムニディレクショナル）AI基盤」の整備を進めています。

今回のIBM Spyreを用いた検証は、この構想を支える重要な要素の一つであり、基幹業務データを保持するIBM Power環境にAI推論機能を統合する新たな選択肢として位置づけています。









＜今後の展望：体験型環境の整備と2026年10月のサービス開始へ＞

NTTインテグレーションと日本IBMは今後、IBM Spyreの実機を用いたショーケース環境を共同で整備し、実機による検証やデモンストレーションを通じて、お客様の導入検討を支援する取り組みを進める予定です。これにより、AI基盤導入にあたっての性能・構成・運用イメージを具体的に確認できる場を提供し、企業の検討プロセスを支援します。





また、NTTインテグレーションは、本技術検証を通じて得られた知見をもとに、オンプレミス環境におけるAI活用ニーズに対応した次世代AI基盤サービスの提供に向けて、環境整備と機能強化を進めていきます。本サービスは、2026年10月の提供開始を予定しています。









◆参考情報：IBM Spyre Accelerator for Powerの特長

IBM Spyreは、エンタープライズ・ワークロード向けに設計されたAIアクセラレーター・カードです。主な特長は以下の通りです。

●高効率・省電力： 1カードあたり75Wの低消費電力で300 TOPS以上の演算性能を発揮します。従来のGPU構成と比較して消費電力を大幅に削減できると試算されており、サステナブルなAI基盤を実現します。

●大容量メモリ： 8枚のカードで論理クラスタを構成した場合、最大1TBのメモリ空間と1.6TB/秒の帯域幅を提供し、大規模なLLMワークロードに対応します。

●データ・セキュリティ： データを移動させない「Bring AI to the data」のアプローチにより、セキュリティ・リスクを最小限に抑えます。









※2026年3月時点、日本IBM調べ









■NTTインテグレーション株式会社（旧社名:日本情報通信株式会社）＜ https://www.niandc.co.jp/ ＞

NTTインテグレーション（NI+C）は、1985年にNTTと日本IBMの合弁会社として設立され、2025年に創立40周年を迎えました。システム開発から基盤構築、クラウド化への対応、社内外データ統合とAIによる分析、EDIサービスやセキュリティ、ネットワークサービス、運用保守までをトータルに提供しています。

「おもひをITでカタチに」をスローガンに、お客様の経営課題解決に貢献できる真のベストパートナーを目指してまいります。









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