淡路島西海岸にある、アメリカンダイナー＆カフェ「miele the DINER」では、淡路牛ハンバーグを使った『ロコモコライスボウル＆ロコモコバーガー』や『ガーリックシュリンプライス』など、南国気分を味わえるライスプレート＆バーガーが登場。さらに、暑い夏にぴったりの爽やかな『シェイク＆生ドーナツ』メニューを、6月1日（月）より期間限定で提供いたします。 URL：https://miele-the-diner.com/news/2809/

1階のアメリカンダイナーでは、南国気分を味わえるライスプレートとバーガーが勢ぞろい。淡路牛ハンバーグを贅沢に使った『ロコモコライスボウル』は、とろりと焼き上げた目玉焼きに、淡路島産オニオンフライをトッピング。ジューシーなハンバーグに濃厚なソースと玉ねぎの甘みが重なり合い、食べごたえ十分の一品です。また、ガーリックの香ばしさとバターのコクが食欲をそそる『ガーリックシュリンプライス』は、ジューシーなエビにしっかりと味が絡み、思わずスプーンが止まらなくなる一皿。さらに、ごま油香る醤油ベースに漬け込んだマグロとたっぷりのアボカドを乗せた『スパイシーアヒポキライスボウル』や、淡路牛ハンバーグとアボカドをぎゅっとサンドしたボリューム満点の『ロコモコバーガー』も新登場。ハワイの定番料理を、淡路島ならではの味わいで楽しめます。

2階カフェでは、暑い夏にぴったりの爽やかなスイーツ＆ドリンクが充実。淡路島の夏食材“なるとオレンジ”と淡路島牛乳のコクを組み合わせた『なるとオレンジシェイク』は、やさしい甘さのミルクシェイクに柑橘の甘酸っぱさが合わさった爽やかな一品。また、ココナッツミルクを使用したまろやかな甘みのシェイクに、ローストしたココナッツファインを贅沢にトッピングした、ココナッツ好きにはたまらない『ココナッツシェイク』は、リゾート気分を味わうことができます。 さらに、淡路島牛乳を使用した“ふわもち食感”がクセになる大人気の「生ドーナツ」に、新フレーバーが仲間入り。『桃＆カスタードの生ドーナツ』は、果実感たっぷりの桃ピューレと、淡路島産の北坂卵を使ったカスタードを合わせた贅沢な一品です。ごろっと食感の桃のピューレとなめらかなカスタードが2層になり、かじった瞬間にあふれ出すご褒美感満載のスイーツです。『淡路島産レモンカスタードの生ドーナツ』は、淡路島産レモンと北坂卵で仕上げた自家製レモンカスタードを使用。やさしい甘みのカスタードにレモンのキュッとした酸味が重なり、夏にぴったりの爽やかなフレーバーです。

全商品テイクアウト可能のため、淡路島の海沿いドライブのおともにもぴったり！心地よい海風を感じながら、車内でも楽しめる、爽やかな夏の味わいをぜひご堪能ください。

■『夏メニュー』概要

提供期間：6月1日（月）～8月31日（月） 内容： 〈1F/アメリカンダイナー〉 ・ロコモコライスボウル／1,790円（税込） ・ガーリックシュリンプライス／2,700円（税込） ・スパイシーアヒポキライスボウル／2,530円（税込） ・ロコモコバーガー／1,830円（税込） 〈2F/カフェ〉 ・なるとオレンジシェイク／780円（税込） ・ココナッツシェイク／780円（税込） ・淡路島牛乳の生ドーナツ2種 桃&カスタード／420円（税込） 淡路島産レモンカスタード／420円（税込） 場所：「miele the DINER」（兵庫県淡路市野島蟇浦985-1 HELLO KITTY SMILE隣接） 営業時間：11：00～19：00（L.O 18：30） ※季節により異なります。詳細はHPをご確認ください 定休日：火曜日 HP：https://miele-the-diner.com/ Instagram：https://www.instagram.com/mielethediner/ 問合わせ：miele the DINER（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9123

https://miele-the-diner.com/