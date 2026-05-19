高円寺の夜を踊らせる【5月19日(火)OPEN】炭火焼鳥ネオ食べ放題&高級酒含む70種呑み放題

株式会社テアトルダイニング

高円寺北口すぐ。

炭火で職人が丁寧に焼き上げる焼鳥を、食べ放題・飲み放題で上質に楽しめる「おどり鳥」。

香ばしい串焼きと厳選した酒を、肩肘張らない空間でゆっくり味わえる大人のネオ焼鳥店。仕事帰りの一杯から仲間とのお食事、接待など幅広く対応。

高円寺らしい活気と心地よい距離感の中で、気兼ねなく楽しめる「少し贅沢な食べ飲み放題」をご堪能ください。

※単品注文も大歓迎です。

こだわりの串を多彩なドリンクと共に堪能するおすすめ食べ呑み放題プラン

前菜4品＋本日の8串＋〆のお料理＋デザートに加え、炭火焼鳥が食べ放題。

ドリンクは生ビール、高級ウイスキー、サワー等、バリエーション豊富な70種類以上の飲み放題。ネオ食べ放題・飲み放題が2H6600円(税込）

店舗情報

ドリンクは70種類が揃う充実のラインナップ。日本酒、ウイスキー、ワインは特にこだわりがあり、その時季ならではのお酒もご用意しております。また、店内ショーケースの瓶・缶ドリンクは取り放題でご利用いただけます。ご自分の心地よいペースでお楽しみいただけるのが魅力です◎新鮮なお肉にこだわり、中でも自家製つくねは4種類からご用意。シンプルなプレーン、こってり照り焼き、さっぱり梅しそ、濃厚チーズ（コースプランは1種類選択制）。イタリア発祥の熟成チーズ「炙りカチョカバロ」「もちベーコン」「豚しそ巻き」など変わり串や野菜串もご用意。お好みにあわせてお召し上がり頂けます。

高円寺おどり鳥

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JR高円寺駅より徒歩3分（高円寺駅から200ｍ）

【火・水・木・金】17- 23:30L.O. 料理22:30 ドリンク23:00

【土・日・祝日】16:00 - 23:00L.O. 料理22:00 ドリンク22:30

【月曜日】 定休日（月曜祝日の場合は翌日休業）

TEL:03-6383-0828

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会社概要

会社概要

株式会社テアトルダイニング

設立 2016年（平成28年）4月1日

資本金 1000万円

本社所在地 〒160-0022

東京都新宿区新宿1-1-8

御苑テアトルビル 7F

電話:03-3355-1069

代表取締役社長 平田 龍聖