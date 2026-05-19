蒼のダイヤ「エキストラバージンオリーブオイル（国産手摘みブレンド）」が日本オリーブオイル大賞にて金賞を受賞

株式会社セトラスフードテック

香川県仲多度郡多度津町のオリーブ生産・販売会社である株式会社蒼のダイヤ（株式会社セトラスフードテックグループ） の「エキストラバージンオリーブオイル（国産手摘みブレンド）」が、2026年4月17日に発表された日本オリーブオイル大賞〔Japan Olive Oil Prize（JOOP）2026〕において金賞を受賞しました。

日本オリーブオイル大賞（JOOP）について

JOOPは、世界各国から出品されたエキストラバージンオリーブオイル関連製品を対象に、国際的な専門テイスターが銘柄や産地を伏せたブラインド審査で評価する、国際基準のコンペティションです。単に「おいしい」という主観的評価ではなく、客観的・専門的な視点から品質そのものが評価される賞です。

株式会社蒼のダイヤについて

瀬戸内海に面した香川県多度津町の温暖な気候と水はけの良い丘陵地で、国産オリーブの栽培からオリーブオイルの製造・販売までを手がけています。オリーブの実は一粒一粒手摘みで収穫し、鮮度を保ったまま搾油することで、果実本来の香りと奥行きのある味わいを実現しています。

その品質は国内外で高く評価されており、「OLIVE JAPAN(R) 国際オリーブオイルコンテスト」金賞（複数年受賞）、令和4年度 香川県オリーブオイル品評会 や「2018 ソレント・ゴールデン・マーメイド賞」優秀賞など、数々の受賞実績を有しています。

公式サイト :https://aonodia.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社セトラスフードテック 黒田 伯史

TEL：087-826-6610

E-mail：press@setolas.co.jp