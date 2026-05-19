旬の果実とスパイスが織りなすエキゾチックな味わい　原田麻子氏プロデュース「THE Tender HOUSE DINING」のかき氷登場

株式会社ポジティブドリームパーソンズ

全国でホスピタリティビジネスを展開する株式会社ポジティブドリームパーソンズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西村 輝夫）（以下、PDP）が運営する白金台プラチナ通りにある「THE Tender HOUSE DINING（ザ テンダーハウス ダイニング）」（以下、TTH）は、2026年6月1日（月）～8月31日（月）の期間限定で、2種類のかき氷を提供いたします。

かき氷専門店『氷舎mamatoko』オーナーの原田麻子（はらだあさこ）氏がプロデュースした「南国果実とハイビスカスのかき氷」に加え、TTHのパティシエが手掛ける「白桃とグァバのかき氷」がラインナップ。果実の甘味とスパイスの香りが重なり合う、エキゾチックな夏の涼をお愉しみください。

素材本来の味を嗜む“大人のためのかき氷”

■原田麻子氏プロデュース

南国果実とハイビスカスのかき氷 気品漂うスパイスの香り \1,980（税込）

ペルーで親しまれるフルーツポンチ「マチェドニア」をマンゴーとパイナップルで表現し、鮮やかなかき氷に昇華させた一品。ハイビスカスと赤ワインを煮詰めた深紅のシロップをベースに、ライチ香るキーライムやマンゴー、パインが爽やかに重なります。中にはコリアンダーやシナモンの香りを忍ばせました。器のフチに添えた黒蜜のコクがトロピカルな果実の甘みを一層引き立てる、エキゾチックな驚きに満ちた一杯です。

原田麻子（はらだあさこ）氏

1983年神奈川県生まれ。1児の母。

TBS系列『マツコの知らない世界』に出演経験のある“かき氷の女王”こと、かき氷マニア。約20年前に京都で本格抹茶のかき氷を食べてからかき氷のとりこに。ファッション誌のライターや不動産ディベロプメント企業で働きながら貯金をし、2016年、念願のかき氷店『氷舎 mamatoko』を開業。現在も毎日かき氷をリサーチ＆愛食している。

■白桃とグァバのかき氷 ホワイトカカオの香り \1,980（税込）

赤桃とグァバの情熱的なソースに、世界生産量の約0.002%しか存在しない「幻のカカオ」と呼ばれる『ホワイトカカオ』が気品を添える一杯。氷の中には、希少なペルー産果実の「ルクマ」とアサイーのアイス、そして香ばしいバナナキャラメリゼを忍ばせました。フレッシュな白桃の瑞々しさと、別添えの「杏仁白桃ソース」による味の変化が愉しめる、多層的で贅沢なデザート氷です。

＜商品詳細＞

販売期間：2026年6月1日（月）～8月31日（月）

提供時間：15:00～17:00（最終入店 16:30）

施設概要

予約サイト :https://www.tablecheck.com/shops/tender-house-dining/reserve?menu_items=69eae340ba38126fce830bd7

施設名 THE Tender HOUSE DINING

住所 〒108-0071

東京都港区白金台4-19-16ザ テンダーハウス 1F

電話番号 03-6455-7728

営業時間 朝 食 8:00～10:30(L.O.10:00)

ランチ 11:00～15:00(L.O.14:00)

カフェ 15:00～17:00(L.O.16:30)

ディナー 月～金 17:30～22:30 (L.O.21:30)

土日祝日 18:00～22:30(L.O.21:30)

公式サイト https://www.tender-house.jp/dining/

運営会社概要

■社名：株式会社ポジティブドリームパーソンズ

■設立：1997年7月1日

■ファウンダー：杉元 崇将

■代表取締役社長：西村 輝夫

■本社所在地：東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE恵比寿南ビル4F

■従業員数：972名（2025年5月1日現在）

■事業内容：ホテル/レストラン/ウェディング/宴会施設/フラワーショップの運営・企画およびコンサルティング事業

■WEBサイト：https://www.positive.co.jp/

■公式アカウント：Facebook https://www.facebook.com/PositiveDreamPersons

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