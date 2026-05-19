声優 杉田智和 原作・脚本・プロデュースによるオーディオドラマ「真郷街AnotherBlood」（今月26日発売）の主題歌として シンガーソングライター藤田麻衣子が書き下ろした『vampire』が7/15に配信リリースされることがわかった。

恒例生配信にレジェンド杉田智和が登場

本日5/18（月）に行われた藤田麻衣子のYouTube生配信に杉田智和氏がゲスト出演し、出会いからこれまでの二人の間のエピソードや今回の主題歌の依頼・楽曲制作時の話題を熱く語った。 二人の出会いは2006年。藤田のCDデビュー作『恋に落ちて』が主題歌になった恋愛シミュレーションゲーム「緋色の欠片」で杉田氏は“鬼崎拓磨”役で出演していた。 その後2015年に発売したゲームアプリ「イケメン戦国」にも主題歌を含む楽曲を提供したが、ここでも“織田信長”役の杉田氏と共演し、これまで約20年にわたって声優とアーティストとして共演を続けてきた。 生配信で杉田氏は「自分の節目節目の作品で必ず藤田さんが主題歌を歌ってるっていう、なので今回も藤田さんにお願いしようってなったのと、音楽は一番優しい人に声をかけようと思った」と笑いを誘い、 いっぽう藤田は「脚本を読ませてもらって、杉田さんから“人間ってこう言うところがあるよね”とか“社会に対してこう思ってる”みたいな話を伺って、人や社会に対する問いかけとかどう歌詞にしたらいいかかなり迷いました」と何十曲も作品と楽曲を通して共演してきた杉田氏のオリジナル作品を主題歌としてどう描くかを試行錯誤した思いを口にした。 生配信の終わりには、杉田氏との出会いになったデビュー曲『恋に落ちて』をピアノ弾き語りLiveで披露。約1500人が同時視聴しおよそ85分の生配信は大いに盛り上がった。 配信終了後に『vampire』のティザー映像も公開された。 オーディオドラマ「真郷街AnotherBlood」は5/26に、主題歌の『vampire』は7/15に配信リリースされる。

https://www.youtube.com/live/1vePffv44vk

【リリース情報】

2026年5月26日リリース オーディオドラマ「真郷街AnotherBlood」

https://st-noix.jp/makyougai_AB/

2026年7月15日配信リリース オーディオドラマ「真郷街AnotherBlood」主題歌 『vampire』（作詞・作曲：藤田麻衣子 編曲：大野宏明）

https://youtu.be/Vdf5RQPdxyc

【コンサート情報】

●藤田麻衣子４７都道府県ツアー開催中 ・6月6日（土）大阪YESシアター ・7月4日（土）秋田・ClubSWINDLE ・7月12日（日）新潟・ジョイアミーア ・7月25日（土）山梨・桜座 ・8月2日（日）愛知・今池ガスホール ・8月29日（土）広島・Reed ・9月6日（日）鹿児島・CAPARVOホール ・10月12日（月祝）山形・ミュージック昭和セッション ・11月15日（日）CARAVAN SARY …and more ●「藤田麻衣子 20th Anniversary Special LIVE」 9月21日（月・祝）開場15:30 開演16:30 東京虎ノ門・ニッショーホール

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