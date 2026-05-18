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【TVer】「TVer Sales AWARD 2025」を発表
「Diamond Partner」に株式会社電通、「Gold Partner」に株式会社セプテーニ、「Silver Partner」に博報堂ＤＹグループを表彰
株式会社TVer（本社：東京都港区、代表取締役社長：大場洋士、以下当社）は、2025年度（2025年4月〜2026年3月）の「TVer広告」（※1）のセールスにご協力いただいたパートナー企業に贈る「TVer Sales AWARD 2025」を発表しました。
「TVer Sales AWARD 2025」では、1年間のTVer広告出稿金額をもとに、上位3位の広告会社を「Diamond Partner」、「Gold Partner」、「Silver Partner」として表彰しました。本年度は、「Diamond Partner」に株式会社電通、「Gold Partner」に株式会社セプテーニ 、「Silver Partner」に博報堂ＤＹグループの3社となりました。
今回表彰した広告会社（各社）とは特別なパートナープログラムを進行予定です。
また昨今のニーズの高まりを受け、本年度より新たに「セルフサーブ」に特化した表彰枠「TVer Self-Serve AWARD 2025」（※2）を新設しました。記念すべき第1回目の受賞に輝いたのは、「BEST Sales」にネクストレベルジャパン株式会社、「BEST Growth」にGMO NIKKO株式会社、「AREA Partner 北日本」に株式会社Global Japan Corporation（北海道） 、「AREA Partner 東日本」に株式会社新東通信（愛知県） 、「AREA Partner 西日本」に株式会社Shift（愛媛県） の5社となりました。
TVerでは、今後もパートナー企業の皆さまとも連携し、安心・安全で、より使いやすい広告プロダクトを目指してまいります。
※1：株式会社TVerがセールスする運用型の広告商品。TVer上で配信されている広告については、「TVer広告」のほか在京在阪の放送局がセールスを行う予約型広告もあります。
※2：全売上の95%以上がセルフの広告会社対象
■「TVer Sales AWARD 2025」受賞企業
Diamond Partner 株式会社電通
Gold Partner 株式会社セプテーニ
Silver Partner 博報堂ＤＹグループ
■「TVer Self-Serve AWARD 2025」受賞企業
BEST Sales ネクストレベルジャパン株式会社
BEST Growth GMO NIKKO株式会社
AREA Partner 北日本 （北海道、東北） 株式会社Global Japan Corporation（北海道）
AREA Partner 東日本 （関東※東京を除く、中部） 株式会社新東通信（愛知県）
AREA Partner 西日本 （近畿、中国、四国、九州・沖縄） 株式会社Shift（愛媛県）
■株式会社TVerについて
株式会社TVerは、民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」を主に運営しています。
2020年7月、前身の「株式会社プレゼントキャスト」から「株式会社TVer」に社名を変更し、テレビ局が制作したコンテンツの面白さを、新しい"テレビ"の価値とともに提供しています。
「TVer」は、2015年のサービス開始以来、累計アプリダウンロード数は9,000万、月間ユニークブラウザ数は4,470万を超え、2025年12月には月間動画再生数も6.5億回を突破しました。今後も、テレビをアップデートし、「場所」や「時間」から"開放"することで、コンテンツを身近に、自由に楽しむ機会を提供してまいります。
本件に関するお問合わせ先
【本件についてのお問い合わせ先】
株式会社TVer（広報担当）／E-mail：tver-contact@tver.co.jp
関連リンク
TVer広告
https://biz.tver.co.jp/
株式会社TVer（本社：東京都港区、代表取締役社長：大場洋士、以下当社）は、2025年度（2025年4月〜2026年3月）の「TVer広告」（※1）のセールスにご協力いただいたパートナー企業に贈る「TVer Sales AWARD 2025」を発表しました。
「TVer Sales AWARD 2025」では、1年間のTVer広告出稿金額をもとに、上位3位の広告会社を「Diamond Partner」、「Gold Partner」、「Silver Partner」として表彰しました。本年度は、「Diamond Partner」に株式会社電通、「Gold Partner」に株式会社セプテーニ 、「Silver Partner」に博報堂ＤＹグループの3社となりました。
今回表彰した広告会社（各社）とは特別なパートナープログラムを進行予定です。
また昨今のニーズの高まりを受け、本年度より新たに「セルフサーブ」に特化した表彰枠「TVer Self-Serve AWARD 2025」（※2）を新設しました。記念すべき第1回目の受賞に輝いたのは、「BEST Sales」にネクストレベルジャパン株式会社、「BEST Growth」にGMO NIKKO株式会社、「AREA Partner 北日本」に株式会社Global Japan Corporation（北海道） 、「AREA Partner 東日本」に株式会社新東通信（愛知県） 、「AREA Partner 西日本」に株式会社Shift（愛媛県） の5社となりました。
TVerでは、今後もパートナー企業の皆さまとも連携し、安心・安全で、より使いやすい広告プロダクトを目指してまいります。
※1：株式会社TVerがセールスする運用型の広告商品。TVer上で配信されている広告については、「TVer広告」のほか在京在阪の放送局がセールスを行う予約型広告もあります。
※2：全売上の95%以上がセルフの広告会社対象
■「TVer Sales AWARD 2025」受賞企業
Diamond Partner 株式会社電通
Gold Partner 株式会社セプテーニ
Silver Partner 博報堂ＤＹグループ
■「TVer Self-Serve AWARD 2025」受賞企業
BEST Sales ネクストレベルジャパン株式会社
BEST Growth GMO NIKKO株式会社
AREA Partner 北日本 （北海道、東北） 株式会社Global Japan Corporation（北海道）
AREA Partner 東日本 （関東※東京を除く、中部） 株式会社新東通信（愛知県）
AREA Partner 西日本 （近畿、中国、四国、九州・沖縄） 株式会社Shift（愛媛県）
■株式会社TVerについて
株式会社TVerは、民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」を主に運営しています。
2020年7月、前身の「株式会社プレゼントキャスト」から「株式会社TVer」に社名を変更し、テレビ局が制作したコンテンツの面白さを、新しい"テレビ"の価値とともに提供しています。
「TVer」は、2015年のサービス開始以来、累計アプリダウンロード数は9,000万、月間ユニークブラウザ数は4,470万を超え、2025年12月には月間動画再生数も6.5億回を突破しました。今後も、テレビをアップデートし、「場所」や「時間」から"開放"することで、コンテンツを身近に、自由に楽しむ機会を提供してまいります。
本件に関するお問合わせ先
【本件についてのお問い合わせ先】
株式会社TVer（広報担当）／E-mail：tver-contact@tver.co.jp
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