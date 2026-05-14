【卓球・金沢ポート】田中佑汰選手 契約更新のお知らせ

金沢ポート株式会社

日頃より金沢ポートへの温かいご声援を賜り、誠にありがとうございます。

このたび、金沢ポートは田中佑汰選手と2026-2027シーズンに向けた契約を更新いたしましたので、お知らせいたします。

田中佑汰選手は、金沢ポートのTリーグ参入初年度から単複通算31勝を挙げ、チームのポイントゲッターとして活躍。2025-2026シーズンでは、チーム初のプレーオフ出場にも貢献しました。



4年目となる2026-2027シーズンも金沢ポートの中心選手として、レギュラーシーズンはもちろん、悲願のプレーオフ優勝に向け闘志あふれるプレーが期待されます。

今後とも温かいご声援をよろしくお願い申し上げます。



田中佑汰2025-2026シーズン個人スタッツ(https://tleague.jp/ranking/player.php?player=10080&year=2025)

【田中佑汰選手コメント】

今シーズンも金沢ポートと契約をさせていただき、これで４シーズン目を迎えました。

2025-2026シーズンは、チーム最高位となるレギュラーシーズン2位でプレーオフに出場し、準優勝となりました。

2026-2027シーズンこそは、優勝目指して頑張りたいと思います。

引き続き、応援のほど、よろしくお願いいたします。

【西東輝監督コメント】

このたび、田中佑汰選手と契約更新をさせていただきました。

チーム創設時から金沢ポートの主力として戦い続けてくれている田中佑汰選手は、ロサンゼルス五輪や世界選手権での日本代表入りを目指し、日々高い志を持って取り組んでいます。

その挑戦は、金沢ポートの名を世界に広めてくれる大きな力であり、チームにとって非常に重要な存在です。

田中選手の夢と、金沢ポートの日本一という目標がともに実現できるよう、チームとしても全力でサポートしてまいります。