【北海道中標津町】根室管内初！現地決済型ふるさと納税「ふるさと応援納税」を導入！

中標津町

北海道中標津（なかしべつ）町（町長：西村 穣）は、スマートフォンからふるさと納税を行い、返礼品として対象店舗で即時利用できる電子クーポンを受け取れる「ふるさと応援納税(R)」、レシート等をアップロードすることで店舗利用後にふるさと納税を利用した寄附手続きができる「あとからふるさと応援納税(R)（特許：7755336）」（提供：株式会社DMC aizu）を2026年４月１日（水曜日）に導入いたしました。 町内の宿泊施設・飲食店に加え、中標津町の特産品等を扱う町外の店舗でご利用いただけるよう順次拡大を進めてまいります。

「ふるさと応援納税(R)」「あとからふるさと応援納税(R)」は、北海道根室管内で初めての導入となります。

導入の理由

中標津町は、町内に「中標津空港」を有し、羽田空港・新千歳空港・札幌丘珠空港と路線を結んでおり、毎日多くの方が中標津町に足を運んでいただいております。

旅行や出張で訪れた方が、地域の魅力や関心などの共感・感動をふるさと納税制度を活用し『応援』の意味を込めて寄附を行っていただける仕組みとして「ふるさと応援納税(R)」「あとからふるさと応援納税(R)」を導入いたしました。

従来のふるさと納税は、特産品など「モノ」の返礼品が中心でしたが、中標津町では本町を実際に訪れた方々や本町の特産品等を扱う店舗を訪れた方々による「コト（体験型）」の消費を促進し、関係人口の創出と地域経済の直接的な活性化を目指します。

「ふるさと応援納税(R)」「あとからふるさと応援納税(R)」

株式会社DMC aizuが提供するこのサービスは、スマートフォンを使って、最短5分でふるさと納税の寄附が完了し、その場での支払いに充てることができる画期的な仕組みです。寄附者のニーズや店舗の形態に合わせて、以下の2つの方式から最適なものを選んでご利用いただけます。

ふるさと応援納税(R)

店頭に設置されたQRコードをスマートフォンでスキャンし、寄附額を入力してクレジットカードで決済を行うと、即座に電子クーポンが発行されます。発行された電子クーポンは、その場での飲食代やアクティビティ代のお会計にすぐにご利用いただけます。

あとからふるさと応援納税(R)

会計時に通常通り料金を支払い、レシートと二次元コード記載の専用カードを受け取ります。その後、移動中や帰宅後などの好きな時間に専用サイトからレシート画像をアップロードし、追加の寄附分をクレジットカードで決済することで、ふるさと納税として処理されます。店舗でのスマートフォン操作が不要なため、混み合う店舗でも安心してご利用いただけます。

加盟店舗について

町内の宿泊施設や飲食店をはじめ、全国の中標津町の特産品等を取り扱う加盟店舗にて順次ご利用いただけるようになります。また、今後は町内外で開催されるフェスや物産展などの各種イベント等でも活用を広げていく予定です。

加盟店舗につきましては、下記ページに掲載予定です。

詳細を見る :https://nakashibetsu-ec.dmc-aizu.com/

【北海道中標津町について】

「牛の数が人口よりも多い町」として知られる中標津町は、見渡す限りの牧草地が広がる酪農の町です。新鮮な牛乳から作られる絶品スイーツや乳製品はもちろん、豊かな自然が育む食材の宝庫です。視界を遮るものがない景勝地「開陽台」からは、地球が丸く見える大パノラマを体感できます。

【町からのメッセージ】

中標津町には、訪れて初めてわかる美味しい空気と豊かな自然があります。そして、全国の素晴らしい事業者の皆様を通じて、遠方にお住まいの方にも中標津町の「魅力」をお届けしています。「ふるさと応援納税」の新しい仕組みを通じて、現地でも、皆さまの街でも、中標津町の魅力を感じて応援していただければ幸いです。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

中標津町 総務部政策推進課 ふるさと応援係

担当：佐藤

TEL：0153-74-0727(直通)