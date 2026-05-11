ミニストップは、ご当地グルメをおむすびにした、販売地域ごとに異なるおむすび４種を２０２６年５月１２日（火）より発売します。東北・関東・四国は、愛媛県のご当地グルメをイメージしたおむすび。東海は、愛知県名古屋名物「海老天むす」をイメージしたおむすび。近畿は、関西の味「だし巻き玉子」をメインにしたおむすび。​九州は、少し甘めのソースを使用した「三元豚のヒレカツ」をがっつり飯のおむすびにしました。 ミニストップは今後も、原料・食感にこだわったミニストップならではの商品を開発・発売してまいります。

【発売地区：関東、東北、四国※1】 ●商品名 ：サンドおむすび 焼豚たまご（大麦入り） ●本体価格： ２９８円（税込価格３２１．８４円）※2 ●商品特長： 甘辛たれの焼豚と、とろみのある卵黄ソース、 目玉焼き風のたまごを、ご飯でサンドしました。

【発売地区： 東海※1】 ●商品名 ：おかずむすび 海老天むす ●本体価格： ２９８円（税込価格３２１．８４円）※2 ●商品特長：海老天２尾に濃厚なたれを絡めた具材を、茶飯に「ごま油風味」が効いた「醤油味のおかか」を混ぜ込んだご飯で包みました。

【発売地区： 近畿※1】 ●商品名 ：おかずむすび だし巻玉子と高菜明太子 ●本体価格： ２９８円（税込価格３２１．８４円）※2 ●商品特長：口溶け滑らかで、薄く繊細な食感が特長のだし巻玉子に、ごま油が効いた高菜炒めと辛子明太子を合わせて、和風だしの醤油ご飯でサンドしました。

【発売地区： 九州※1】 ●商品名 ：おかずむすび 三元豚ヒレカツ ●本体価格： ２９８円（税込価格３２１．８４円）※2 ●商品特長：「三元豚のヒレカツ」に少し甘めのソースを合わせました。中央のからしマヨネーズが味のアクセントに。一口目からヒレカツを味わえるボリューム満点のおむすびです。

※1 一部取り扱いの無い店舗がございます。 ※2 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。 イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。 単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。