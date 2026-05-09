東南アジアの名門インターナショナルスクール合同説明会を開催

株式会社鏑木教育コンサルティング

国内外のボーディングスクール進学を視野に入れたコンサルティング型英語教育機関、Global Learner’s Institute（以下、GLI）は、2026年5月～6月にかけて、東南アジアのインターナショナルスクールによる学校説明会を開催いたします。

急速に進むグローバル化、そしてAI時代の到来により、子どもたちに求められる教育の在り方は大きく変化しています。

本説明会では、シンガポール・マレーシア・タイの各国から有力校を招き、教育内容・進学実績・費用・資格体系までを一度に比較検討できる機会をご提供いたします。

■ なぜ今、東南アジアのインターナショナルスクールなのか

東南アジアは、世界大学への進学実績、教育投資の充実、国際環境のバランスの良さから、日本のご家庭にとって現実的かつ戦略的な選択肢として注目を集めています。

一方で、

- A-Level／IB／APの違い- 各国の教育制度- 大学進学ルート

などは複雑であり、個別に情報収集するには限界があります。

本説明会では、複数校を同時に比較することで、「違い」と「適性」を明確に理解することが可能です。

■ 開催概要

●5月27日（水）19:00～20:30

【会場】FCCJ (日本外国特派員協会)

コグニタ シンガポールスクール説明会

1) Stamford American International School

2) Brighton College(Singapore)

3) Australian International School

●5月31日（日）13:00～17:00

【会場】GLI広尾校

XCL Education インターナショナルスクール説明会

1)XCL World Academy

2)American School of Bangkok

3)Sri KDU Schools

●6月3日（水）19:00～20:00

【会場】GLI広尾校

RD American School 説明会

■ このようなご家庭におすすめ

■ お申し込み方法

- 海外大学進学を視野に入れている- 中学受験以外の選択肢も検討したい- お子様に国際環境での成長機会を与えたい

ご参加を希望される方は、GLI公式LINEより

「インターナショナルスクール説明会」と

参加希望日（例：5/27）を明記のうえご連絡ください。

※定員に達し次第、締切となります

GLI公式LINEはこちら(https://lin.ee/oy6LYn9)

■ 子どもの未来は「情報」で変わる

実際に、何気なく参加した説明会をきっかけに、進路を大きく転換したご家庭も少なくありません。

選択肢を知ることは、可能性を広げること。

本説明会が、お子様の将来を見据えた最適な一歩となれば幸いです。

【関連情報】

■GLI代表 鏑木のInstagram

「子どもの可能性を広げる教育新常識」をテーマに、教育・進路・海外留学などの最新情報を発信中。

Instagramはこちら https://www.instagram.com/kaburaki_san

【企業情報】

◇株式会社鏑木教育コンサルティングについて

個々の特性を最大限に生かし、世界基準の教育および進学機会の提供を目的に設立されたコンサルティング企業です。パーソナルな視点で、最適な教育プランを設計・提供しております。

◇ Global Learner’s Institute（GLI）について

GLIは、晴海・広尾・武蔵小杉の校舎およびオンラインを通じて、国内外のボーディングスクール進学を目指す小・中・高校生に向けたコンサルティング型英会話スクールです。探究的な学習をCLIL（内容言語統合型学習）を用いて行うことで、英語力と思考力・創造力を同時に育成。お子様の個別の進路設計をサポートいたします。

■通学型受講コース "GLI"の詳細はこちら(https://gli-english.com/)

■オンライン受講コース "GLIオンライン"の詳細はこちら(https://gli-english.com/online-lp1/)

【本リリースに関するお問合せ】

Global Learner’s Institute

担当：石井

Mail：press@kaburaki-educonsul.com