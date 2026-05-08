【セブン‐イレブン限定】濃厚な「鉄観音茶」の味わいと香りを楽しむ「ハーゲンダッツ クリーミーコーン 鉄観音ミルクティー」5月12日（火）より順次発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、ハーゲンダッツ ジャパン株式会社（本社：東京都目黒区：代表取締役社長：佐藤 晃世）と共同開発した「クリーミーコーン」から新作「ハーゲンダッツ クリーミーコーン 鉄観音ミルクティー」を、全国のセブン‐イレブン店舗にて5月12日（火）より順次、数量限定発売いたします。

「クリーミーコーン」シリーズは、2017年より登場したセブン‐イレブン限定のコーン形状のアイスクリームです。クリーミーなアイスクリームとサクサクのワッフルコーンの組み合わせが特長で、毎年、限定共同開発商品として発売しています。

2026年新作の「クリーミーコーン 鉄観音ミルクティー」は、若年女性を中心に人気の高い「鉄観音ミルクティー」をアイスクリームにアレンジした、濃厚なお茶の味わいと香りをお楽しみいただけるクリーミーコーンです。台湾のマジョリカタイル(※)をモチーフにした、華やかなパッケージデザインにもぜひご注目ください。

※マジョリカタイル＝19世紀後半にヨーロッパで流行した装飾様式で、『鮮やかな色彩の釉薬（うわぐすり）』を厚くかけた陶器（マジョリカ焼）やタイルを特長とします。特に、植物・果物・動物など自然モチーフを、立体的なレリーフ表現と明るい多色彩で華やかに仕上げるのが典型です。建築の外装タイルや室内装飾、器などに多く使われました。

「鉄観音茶」の味わいと香りを活かしたアイスクリーム

■ハーゲンダッツ クリーミーコーン 鉄観音ミルクティー

価格：383円（税込413.64円）

発売日：5月12日（火）～順次

販売エリア：全国

※数量限定

ハーゲンダッツ ジャパン株式会社と共同開発した「クリーミーコーン」シリーズは、セブン‐イレブン限定で販売する商品です。

鉄観音茶尽くしのクリーミーコーン

烏龍茶の中でも、力強い味わいながらまろやかな甘さや香ばしい余韻も感じられる「鉄観音茶」を、アイスクリームにアレンジしました。鉄観音ミルクティーアイスクリームを鉄観音コーティングと鉄観音コーンで包み、お茶の香ばしさとミルクのコクを最後まで楽しめる仕立てです。

華やかなパッケージデザイン

パッケージは、台湾のマジョリカタイル(※)をモチーフにした、アジアンな雰囲気を感じられるデザインに。思わず手に取りたくなる、華やかな見た目にもこだわりました。

歴代の【クリーミーコーン】シリーズ ※現在は販売を終了しております

第1弾 キャラメル＆マカデミア第2弾 チョコレートマカデミア第３弾 バニラメープルウォルナッツ第４弾 焦がしキャラメル＆マカデミア

第5弾 抹茶マカデミア第6弾 キャラメルミルクティー第7弾 レモンホワイトチョコレート＆マカデミア第8弾 ミックスベリーワッフル

担当者コメント

年に一度発売する「クリーミーコーン」が、今年も登場します。今回は、人気が高まっている「鉄観音ミルクティー」に着目し、開発いたしました。アイスからコーンまですべてに鉄観音の茶葉やエキスパウダーを使用しており、甘さや香ばしさも感じられる味わいで、最後までおいしくいただけます。目を惹く華やかなパッケージデザインの限定アイスを、ぜひお手に取ってみてください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。